Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

Clinton Nsiala kreeg afgelopen weekend rood na een elleboogstoot tegen Union SG. Westerlo hoopte de straf nog te milderen, maar het Disciplinair Comité ging daar niet in mee. De verdediger kent nu zijn definitieve sanctie.

Clinton Nsiala kreeg afgelopen weekend rechtstreeks rood voor een elleboogtik in de wedstrijd tegen Union SG. De gevolgen voor zijn club leken al meteen groot te zijn, aangezien Westerlo zelfs met tien meer kansen verzamelde dan Union.

Het was vooral een domme rode kaart, waar Nsiala nu ook nog enkele weken door aan de kant zal moeten blijven. Op maandag vorderde het bondsparket drie effectieve speeldagen schorsing voor de verdediger.

"De fysieke integriteit van de tegenstander werd in gevaar gebracht", klonk het toen. Westerlo ging in beroep en verdedigde zich. De Kemphanen stelden dat hij nog jong is, een blanco casier heeft en de schorsing impact op zijn carrièrekansen heeft.

Disciplinair Comité volgt bondsparket in zaak-Nsiala

Westerlo vroeg om de straf te herleiden naar twee speeldagen effectieve schorsing, maar het Disciplinair Comité was niet onder de indruk. Het oordeelt ook dat de fysieke integriteit van de Union-speler in gevaar werd gebracht door de tik van Nsiala.



De intensiteit was zelfs van weinig belang volgens het DCP. Nsiala krijgt nu een boete van 3.500 euro en een schorsing van vier speeldagen waarvan drie effectief. De beslissing van het bondsparket blijft dus behouden. Als Westerlo in beroep gaat, dan buigt de Disciplinaire Raad zich vrijdag over de zaak.