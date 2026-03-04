Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos
De resultaten van Real Madrid stellen teleur en de spanningen in de kleedkamer nemen toe, waar verschillende spelers niet langer op dezelfde golflengte lijken te zitten.

Het seizoen van Real Madrid verloopt moeizaam. De resultaten vallen tegen en ook de sfeer in de kleedkamer zorgt voor problemen. Volgens verschillende Spaanse media worden de spanningen tussen spelers steeds meer zichtbaar.

Xabi Alonso kreeg daar uiteindelijk de rekening voor gepresenteerd. De Spaanse coach werd ontslagen na een reeks slechte resultaten, maar ook omdat hij het vertrouwen van een deel van de spelersgroep had verloren.

Sommige spelers lieten hun frustratie ook duidelijk blijken. Zo klaagde Thibaut Courtois bijvoorbeeld al over het gebrek aan defensieve discipline bij Jude Bellingham. De ervaren spelers wijzen intussen naar elkaar.

Geen leider in de kleedkamer

Om de situatie te proberen kalmeren, stelde de clubleiding in januari Álvaro Arbeloa aan als trainer. Journalist Edu Aguirre vatte de situatie samen in het programma El Chiringuito. "Als iemand zijn stem verheft of een opmerking maakt, wordt de andere meteen boos en barst er ruzie los."


De 0-1-nederlaag thuis tegen Getafe op maandag heeft de situatie alleen maar verergerd. De krant Mundo Deportivo schrijft ook dat er verschillende groepjes zijn ontstaan in de kleedkamer. Na de nederlaag was Courtois bovendien de enige speler die de supporters ging bedanken.

