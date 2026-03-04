Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden
Foto: © photonews
Word fan van Antwerp! 2886

Antwerp blijft hopen op een klein mirakel in de strijd om de Champions' Play-offs, maar trekt vrijdag zonder supporters naar La Louvière. De fans boycotten de verplaatsing nadat er discussie ontstond over het beperkte aantal bussen.

Antwerp won afgelopen weekend met 1-0 van STVV en behoudt op die manier nog een klein kansje op de Champions' Play-offs. Met nog drie wedstrijden te gaan hopen de spelers op een klein mirakel.

De eerstvolgende match is vrijdag op het veld van RAAL La Louvière. The Great Old zal het hier wel zonder supporters moeten doen. Zij boycotten de verplaatsing.

De reden? Ze vinden dat er te weinig bussen zouden mogen afreizen, namelijk acht. Antwerp zou minstens 16 bussen nodig hebben om alle fans in Henegouwen te krijgen

Antwerp-supporters boycotten verplaatsing naar La Louvière

Dominik Van Landeghem, voorzitter van de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) gaf meer uitleg bij Het Nieuwsblad. "Bij La Louvière rekenen ze als volgt: 404 beschikbare tickets – dat lage aantal is nog een andere discussie, maar soit – gedeeld door vijftig fans per bus, is gelijk aan acht bussen."


"Zo eenvoudig is de rekensom natuurlijk niet. Veel clubs – toch zeker de grote – hebben supporters over heel Vlaanderen of zelfs heel België. Ze allemaal op één centraal vertrekpunt laten samenkomen is praktisch onhaalbaar", aldus Van Landeghem.

1 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Antwerp

Meer nieuws

Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

22:30
'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

22:30
Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

22:00
Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

21:00
Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

21:20
2
Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

20:00
Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal Interview

Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal

20:40
Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

19:40
8
Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

20:20
David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

19:00
Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

19:20
"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

18:40
3
Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

18:00
Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

18:20
DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

17:40
1
Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

17:00
1
Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

16:30
11
🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

17:20
2
Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

15:30
11
'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

13:30
3
Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

16:00
'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

15:00
"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

14:30
Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

14:00
David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

12:40
1
Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" De derde helft

Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek"

13:00
1
Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

12:00
Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

12:20
Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard Analyse

Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard

11:40
Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

11:00
4
"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

11:10
Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

11:20
4
Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

10:45
6
Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

10:15
Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

10:30
3
📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

09:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over "De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld Venom#13 Venom#13 over Brighton - Arsenal: 0-1 Venom#13 Venom#13 over Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?" JaKu JaKu over DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht Venom#13 Venom#13 over 'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens' filip.dhose filip.dhose over Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst? Impala Impala over 'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?' Sv1978 Sv1978 over Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League? Andreas2962 Andreas2962 over Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden Andreas2962 Andreas2962 over Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved