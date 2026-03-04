Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

Antwerp blijft hopen op een klein mirakel in de strijd om de Champions' Play-offs, maar trekt vrijdag zonder supporters naar La Louvière. De fans boycotten de verplaatsing nadat er discussie ontstond over het beperkte aantal bussen.

Antwerp won afgelopen weekend met 1-0 van STVV en behoudt op die manier nog een klein kansje op de Champions' Play-offs. Met nog drie wedstrijden te gaan hopen de spelers op een klein mirakel.

De eerstvolgende match is vrijdag op het veld van RAAL La Louvière. The Great Old zal het hier wel zonder supporters moeten doen. Zij boycotten de verplaatsing.

De reden? Ze vinden dat er te weinig bussen zouden mogen afreizen, namelijk acht. Antwerp zou minstens 16 bussen nodig hebben om alle fans in Henegouwen te krijgen

Antwerp-supporters boycotten verplaatsing naar La Louvière

Dominik Van Landeghem, voorzitter van de Federatie van Antwerp Supporters Clubs (FASC) gaf meer uitleg bij Het Nieuwsblad. "Bij La Louvière rekenen ze als volgt: 404 beschikbare tickets – dat lage aantal is nog een andere discussie, maar soit – gedeeld door vijftig fans per bus, is gelijk aan acht bussen."



"Zo eenvoudig is de rekensom natuurlijk niet. Veel clubs – toch zeker de grote – hebben supporters over heel Vlaanderen of zelfs heel België. Ze allemaal op één centraal vertrekpunt laten samenkomen is praktisch onhaalbaar", aldus Van Landeghem.