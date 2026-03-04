Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal

Michy Batshuayi staat momenteel aan de kant bij Eintracht Frankfurt door een voetbreuk, maar deed zijn verhaal in het programma ZOOM van Proximus Showcase, dat op 20 maart wordt uitgezonden. De Rode Duivel sprak er over heel wat onderwerpen, die niet altijd met voetbal te maken hadden.

Michy Batshuayi staat bij Eintracht Frankfurt langs de kant nadat hij begin december een voetbreuk opliep na een Bundesliga-wedstrijd in Leipzig. Sinds het begin van het seizoen kwam hij daardoor slechts tien keer in actie, goed voor amper 171 speelminuten.

De Rode Duivel (55 caps, 27 doelpunten) was tijdens een bezoek aan België te gast in het programma "ZOOM" op Proximus Showcase, dat op 20 maart 2026 wordt uitgezonden. In het interview sprak hij over zijn carrière, maar ook over enkele verrassendere onderwerpen.

Wat is het verhaal achter Batshuayi en SpongeBob?

Zo onthulde hij dat er nog altijd een WhatsApp-groep bestaat met enkele voormalige jeugdspelers van Standard. "Ik ben een eenvoudig persoon die graag goede contacten onderhoudt. Met de tijd zijn we elkaar wat uit het oog verloren, maar we proberen toch minstens één keer per jaar samen te gaan eten."

In de veertig minuten durende uitzending praat Batshuayi ook over de lancering van zijn kledingmerk en zijn toekomstplannen. Daarnaast legde hij uit waar zijn bekende liefde voor SpongeBob SquarePants vandaan komt.

"Dat begon toen ik in Luik woonde, in een appartement waar ik alleen leefde. Ik sliep niet graag in het donker, dus zette ik een tekenfilm op televisie. Ik raakte gehecht aan SpongeBob en dat werd mijn ritueel op de avond voor een wedstrijd, vlak voor het slapen."





"In tegenstelling tot wat sommige mensen denken, heeft het niets met Batman te maken. Dat is gewoon op Twitter ontstaan met mijn familienaam. Met SpongeBob had ik echt een menselijke band", lachte Batshuayi.

Die beroemde paal in Sint-Petersburg

Batshuayi vertelde ook dat hij via sociale media dicht bij zijn gemeenschap wil blijven. Daarnaast sprak hij over zijn liefde voor videogames zoals FIFA en Call of Duty, en over het virale moment waarop hij de bal tegen de paal trapte waarna die recht in zijn gezicht terugkaatste. Dat gebeurde na het doelpunt van Adnan Januzaj tegen Engeland in de wedstrijd om de derde plaats op het WK 2018.

"De meeste spelers trappen de bal nog eens in het doel wanneer er gescoord wordt. Ik dacht dat ook te doen, maar de bal ging tegen de paal en kwam recht terug op mij. Ik vroeg me echt af hoe dat mogelijk was. Het deed zo’n pijn. Ik had al niet veel gespeeld en keek zelfs even naar de bank om te vragen of ik gewisseld kon worden. Ze zeiden dat ik moest doorgaan, maar het deed enorm pijn."

"Ik dacht dat mensen het misschien niet gezien hadden of dat we er gewoon wat mee zouden lachen. Maar toen ik mijn telefoon bekeek, was het overal viraal gegaan. Ik vond het uiteindelijk wel grappig en sommige mensen praten er vandaag nog over. Het is een leuke herinnering."

Aan het einde van het interview blikte Batshuayi ook breder terug op zijn vijftienjarige carrière, met enkele anekdotes over de Rode Duivels, Chelsea, Eden Hazard en anderen. Het programma, gepresenteerd door Kevin Peeters en Lucas Lincé, wordt op 20 maart om 19.15 uur uitgezonden op Proximus Showcase.