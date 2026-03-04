Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

Reeds in uitstekende fysieke conditie teruggekeerd naar Napoli, ligt Kevin De Bruyne voor op zijn schema en zou hij al deze vrijdag in de selectie van Antonio Conte kunnen zitten voor de thuiswedstrijd tegen Torino. De Italiaanse trainer hakt de knoop kort voor de wedstrijd door.

Hij is afwezig sinds 25 oktober door een hamstringblessure en op die manier heeft Kevin De Bruyne slechts een handvol wedstrijden gespeeld voor Napoli en heeft hij de verwachtingen van de supporters nog niet kunnen inlossen.

Revalidatie van Kevin De Bruyne gaat opperbest

Na behandeling in revalidatiecentrum "Move to Cure" van topkinesist Lieven Maesschalck in Antwerpen, trok de Rode Duivel eind februari opnieuw naar het zuiden van Italië om zijn revalidatie af te ronden en de training te hervatten, eerst nog individueel.

Bij zijn aankomst oogde de ex-speler van Manchester City fysiek bijzonder fit en werd hij door sommigen omschreven als "nóg beter dan bij zijn komst". De medische staf van Napoli kon het heropstartproces dus versnellen.

Kevin De Bruyne kan al vrijdag in de Napolitaanse selectie zitten tegen Torino

Hij was terug op de groepstraining begin deze week, maar Kevin De Bruyne werd aanvankelijk nog te 'krap' geacht om in de selectie te zitten voor het duel met Torino, nu vrijdag, op speeldag 28 van de Serie A.

De vorm die "KDB" toont, zou Antonio Conte er echter toe kunnen aanzetten zijn standpunt te herzien, aldus de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio. De fysieke toestand van de 34-jarige wordt van dag tot dag geëvalueerd, maar het zou kunnen dat De Bruyne al vrijdag op de bank zit.

Lees ook... Topkinesist Lieven Maesschalck komt met belangrijke update over Lukaku en De Bruyne

