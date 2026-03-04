Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

Union SG won al niet meer op verplaatsing sinds 1 november in de competitie. Voorlopig staan ze nog altijd op kop in de rangschikking, maar de kloof met Club Brugge is een schamel puntje. Wat gaat het geven in de play-offs?

Union SG is al een jaar ongeslagen in eigen huis, maar op verplaatsing gaat het wat minder. Ook op bezoek bij Westerlo werd niet gewonnen, waardoor de laatste uitzege van de Brusselaars toch al dateert van … 1 november.

Hebben we een heel zwakke competitie dit jaar in de Jupiler Pro League?

Tegen De Kemphanen moest doelman Chambaere bovendien uitpakken met een paar goede reddingen om voor het 0-0 gelijkspel te zorgen, terwijl het vooraan toch wel wat magertjes was. Gaat de afwezigheid van Promise David in de titelstrijd doorslaggevend blijken te zijn?

“Ik vind dat je dit seizoen aan veel dingen ziet dat het gewoon een zwakke editie is van de Jupiler Pro League. Kijk naar die top-6, Thorgan Hazard is geen echte spits en topschutter met elf doelpunten, …”, aldus Steven Defour in 90 Minutes.

Filip Joos maakt een kruis over de titel voor Union SG

“Als je dan ook ziet dat de leider al sinds november geen uitwedstrijd meer won, dan heb je toch ook echt geen grootse competitie?”, vroeg hij zich luidop af. Waarop Filip Joos meteen inpikte en ook doorging op het titeldebat van het moment.



“We denken toch allemaal door het uitvallen van Promise David dat er een kruis moet over de titel van Union SG? Het feit dat ze daar nog altijd staan is mooi, maar met Promise David konden ze in de play-offs vijf matchen Union zijn op verplaatsing en dan kon het. Nu gaat het moeilijk worden.”