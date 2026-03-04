Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

De zware tackle van Kevin Van Den Kerkhof op Christos Tzolis blijft nazinderen. Het Disciplinair Comité heeft zich uitgesproken over de straf.

Afgelopen weekend kreeg Kevin Van Den Kerkhof rood na een gruwelijke tackle op Christos Tzolis. De flankverdediger van Charleroi ging met beide benen door op de schenen van de Club-winger.

Bij Tzolis viel de schade gelukkig mee. Het had veel erger kunnen zijn, maar de Griek hield er een grote schram aan over. Van Den Kerkhof moest uiteraard meteen naar binnen, maar zijn vreselijke tackle krijgt nog gevolgen.

Vier speeldagen schorsing bevestigd

Het bondsparket vorderde maandag al vier speeldagen effectieve schorsing plus één voorwaardelijk voor de tackle. Nu heeft ook het Disciplinair Comité zich gebogen over de zaak.

Charleroi vond de straf namelijk overdreven. Maar het DCP volgt de vier speeldagen die het bondsparket vorderde. Dat wordt dus ook zijn straf.



Van Den Kerkhof of Charleroi kunnen nog in beroep gaan. In dat geval zal de zaak verschijnen voor de Disciplinaire Raad op vrijdag. Dat het reguliere seizoen erop zit voor de verdediger lijkt wel duidelijk.