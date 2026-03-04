Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis
Foto: © photonews
Word fan van Charleroi! 636

De zware tackle van Kevin Van Den Kerkhof op Christos Tzolis blijft nazinderen. Het Disciplinair Comité heeft zich uitgesproken over de straf.

Afgelopen weekend kreeg Kevin Van Den Kerkhof rood na een gruwelijke tackle op Christos Tzolis. De flankverdediger van Charleroi ging met beide benen door op de schenen van de Club-winger.

Bij Tzolis viel de schade gelukkig mee. Het had veel erger kunnen zijn, maar de Griek hield er een grote schram aan over. Van Den Kerkhof moest uiteraard meteen naar binnen, maar zijn vreselijke tackle krijgt nog gevolgen.

Vier speeldagen schorsing bevestigd

Het bondsparket vorderde maandag al vier speeldagen effectieve schorsing plus één voorwaardelijk voor de tackle. Nu heeft ook het Disciplinair Comité zich gebogen over de zaak.

Charleroi vond de straf namelijk overdreven. Maar het DCP volgt de vier speeldagen die het bondsparket vorderde. Dat wordt dus ook zijn straf.


Van Den Kerkhof of Charleroi kunnen nog in beroep gaan. In dat geval zal de zaak verschijnen voor de Disciplinaire Raad op vrijdag. Dat het reguliere seizoen erop zit voor de verdediger lijkt wel duidelijk.

8 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Charleroi
Kevin Van Den Kerkhof

Meer nieuws

Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

21:20
Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

21:00
Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal Interview

Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal

20:40
Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

20:00
Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

20:20
David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

19:00
Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

19:20
"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

18:40
2
Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

18:00
Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

18:20
DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

17:40
Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

17:00
Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

16:30
3
🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker

17:20
2
Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

15:30
6
Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

Plots gaat het wel héél snel voor Kevin De Bruyne

16:00
'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

'Bundesliga klopt aan voor sterkhouder Cercle Brugge'

15:00
"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

"Kutspeler": wat waren de gevolgen van de uitspraak van Wuyts over Hasi en Hatenboer?

14:30
Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

Bezorgdheid rond gewezen bondscoach Domenico Tedesco

14:00
'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

'Royal Antwerp FC zet alles op alles voor aanvaller: derde keer goede keer?'

13:30
1
Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

Het kan héél snel gaan: wie gaat met Club Brugge, Union en STVV naar de play-offs?

12:00
Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

Was het van moeten? Albert komt met opvallend beeld over vertrek van Frutos

10:15
David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

David Hubert van Union SG komt terug op ontslag bij RSC Anderlecht: "De vuile was?"

12:40
1
Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" De derde helft

Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek"

13:00
1
Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

Acht miljoen euro of meer? 'Drie Franse clubs azen op sterkhouder uit Jupiler Pro League'

12:20
Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard Analyse

Het perfecte tegenovergestelde van Standard... is net de perfecte soldaat voor Vincent Euvrard

11:40
"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

"Een type Radzinski": STVV stoomt spits helemaal klaar voor het grote werk

11:10
Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

Club - Anderlecht, Union - Genk en Gent - Mechelen: deze refs leiden belangrijk weekend in goede banen

11:00
4
Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst

11:20
4
Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League?

10:45
5
Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

Het Hongaarse sprookje à la Union heeft Belgische architect: "Hasi is mijn mentor"

10:30
3
Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

Via Charleroi naar ... Bayern München? 'Kompany heeft opvolger van Kane al in het vizier'

08:20
📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

📷 Loïc Lapoussin heeft een nieuwe ploeg gevonden

09:45
Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

Standard weigert miljoenenbod op jeugdproduct Mechelen, Lierse, Beveren en KAA Gent

10:00
2
Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

Zindert conflict tussen Iran en VS ook na in de kleedkamer van Westerlo?

09:00
Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

Filip Joos & co bikkelhard: "Verschil tussen KAA Gent en Club Brugge véél te groot"

08:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 27
Standard Standard 1-1 La Louvière La Louvière
KV Mechelen KV Mechelen 2-1 Zulte Waregem Zulte Waregem
Antwerp Antwerp 1-0 STVV STVV
Anderlecht Anderlecht 5-1 OH Leuven OH Leuven
KRC Genk KRC Genk 3-0 KAA Gent KAA Gent
Westerlo Westerlo 0-0 Union SG Union SG
Charleroi Charleroi 1-2 Club Brugge Club Brugge
Cercle Brugge Cercle Brugge 0-0 FCV Dender EH FCV Dender EH

Nieuwste reacties

Divano Divano over Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?" Vital Verheyen Vital Verheyen over Pijnlijke ontknoping op komst in de Challenger Pro League? Vital Verheyen Vital Verheyen over Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis CringeMedia CringeMedia over Iran niet naar WK? Rode Duivels krijgen mogelijk één van deze landen als nieuwe tegenstander filip.dhose filip.dhose over Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over 'Manchester United hakt knoop door met héél grote gevolgen voor Senne Lammens' Vital Verheyen Vital Verheyen over 🎥 Zien om te geloven: ongeziene blunder van scheidsrechter in Nederland, maar hij blijft zeker OM-RSCL OM-RSCL over "De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld Andreas2962 Andreas2962 over Wat staat Rode Duivels te wachten op WK na inval in Iran? Trump spreekt voor het eerst FCB vo altijd FCB vo altijd over Doelpunt Anderlecht werd door opvallende regel in het reglement afgekeurd: "Ongecontroleerd" Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved