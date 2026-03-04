David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

Union SG wil dit seizoen maar wat graag voor een tweede keer op rij kampioen worden. Mogelijk komt daar ook nog een tweede Beker van België bij sinds de revival. Of waarom niet gewoon de dubbel dus inderdaad?

De voorbije jaren moest Union SG het elk jaar met een nieuwe coach en heel wat nieuwe spelers doen. Een paar mensen bleven echter standvastig. Eentje daarvan is Christian Burgess, stilaan een clubicoon aan het worden voor de Brusselaars.

De persoonlijkheid van Burgess van Union SG onder de liep genomen

Ook coach David Hubert is onder de indruk van de centrale verdediger, die een voortrekkersrol heeft bij Union SG en indruk maakt met zijn fysieke presence. Maar eigenlijk ook met heel wat andere zaken, als het van de T1 afhangt.

“Ik denk dat zulke persoonlijkheden in elke groep van grote waarde kunnen zijn. Union is Burgess! Simpel. Daarnaast is hij een atypische voetballer. Hij heeft zich ingezet voor de vluchtelingen in Calais, heeft bij wijze van spreken een PhD in geschiedenis, is antikapitalistisch ingesteld, denkt na over het milieu en ga zo maar door.”

David Hubert is vol lof voor Christian Burgess

“Ik was een week bij de club en we deden een omschakelingsoefening waarbij de verdediging in ondertal was. De manier waarop hij - zeg maar - een geslaagde verdedigingsactie kan vieren, is los waar Union voor staat."



"Hij is zo’n krijger, zo onverzettelijk, ik heb het zelden meegemaakt. Ik heb dat toen ook meteen benoemd als dé kernwaarde van onze club. Je had het moeten zien. Hij liep als een krijger op de spits af om zijn overwinning te gaan vieren. Zoiets werkt enorm aanstekelijk. Zo krijg je iedereen mee in het verhaal", aldus Hubert in Het Nieuwsblad vol lof.