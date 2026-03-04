Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

Sinds Jérémy Taravel het roer overnam bij Anderlecht blijft paars-wit ongeslagen. Met een bekerstunt op Antwerp en een overtuigende 5-1-zege tegen OHL lijkt de interimcoach snel zijn stempel te drukken op de ploeg.

Anderlecht heeft al vier opeenvolgende wedstrijden niet meer verloren - sinds Jérémy Taravel overnam dus. Hij stuntte meteen op het veld van Antwerp door The Great Old uit de beker te knikkeren na de 0-4-zege.

Nadien volgde een gelijkspel op La Louvière, een overwinning tegen Zulte Waregem en afgelopen weekend verpletterde paars-wit OH Leuven met 5-1. Taravel levert goed werk.

Silvio Proto ziet duidelijke aanpak bij Taravel

Van een schokeffect is geen sprake, want na het ontslag van Besnik Hasi verloor Anderlecht nog twee keer onder Edward Still voor Taravel overnam. Bij het programma Dans Le Vestiaire van RTL sprak Silvio Proto over de interim-coach.

De voormalige doelman werd gevraagd naar het geheim van zijn collega. "Hij staat heel dicht bij de spelers. Hij zegt de juiste dingen en geeft hen veel vertrouwen. Maar wanneer het nodig is om duidelijk te zijn, doet hij dat ook."



"Ik denk niet dat hij een trainer is waar spelers bang voor zijn, maar ze weten wel meteen wanneer ze iets verkeerd doen. Ik denk niet dat spelers het in hun hoofd halen om over hem heen te lopen", besluit Proto.