'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

Moussa Ndiaye werd in februari door Anderlecht uitgeleend aan Schalke 04, maar in Duitsland maakt de linksback meteen indruk. Volgens Duitse media denkt de club nu al aan een definitieve transfer komende zomer.

Moussa Ndiaye is nog altijd eigendom van Anderlecht, maar werd begin februari uitgeleend aan Schalke 04, in de Duitse tweede klasse. Bij paars-wit mocht hij een andere uitdaging zoeken.

Bij Schalke was de reden van zijn komst ook simpel: de blessure van de 21-jarige Vitalie Becker bleek ernstiger dan verwacht. Daarom had de club een inzetbare vervanger nodig.

Ndiaye stond al op het lijstje van de scouting van de club en zo werd het een berekende gok. Schalke koos bewust voor een deal tot aan het einde van het seizoen. Op die manier zou de club de toekomst van Becker niet blokkeren.

Schalke denkt aan definitieve deal voor Ndiaye

Maar BILD komt nu plots met verrassend nieuws over de verdediger. De Senegalees speelt bijzonder goed bij de Duitse club. Als hij deze vorm kan aanhouden, wil Schalke onderhandelen over een definitieve transfer.

Het Duitse medium dropt ook een prijs: 'bij promotie zou een transfersom van 1,5 miljoen euro haalbaar moeten zijn', klinkt het. Waar dat bedrag vandaan komt is niet duidelijk.



Zijn marktwaarde bedraagt volgens Transfermarkt 3 miljoen euro én hij ligt nog tot 2028 onder contract in Brussel. Dat maakt de onderhandelingen voor Schalke niet makkelijker, terwijl 1,5 miljoen euro duidelijk aan de lage kant ligt.