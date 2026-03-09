Reactie Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi

Johan Walckiers
Johan Walckiers vanuit Jan Breydelstadion
| Reageer
Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi
Colin Coosemans redde Anderlecht in het slot van de wedstrijd met een schitterende save. Op de mentaliteit was er echter niets aan te merken bij paars-wit. Iedereen maakte zijn truitje nat en maakte die extra meters.

Het verschil met het voetbal onder Jérémy Taravel en onder Besnik Hasi is toch wel vrij groot te noemen. Wij vroegen aan Coosemans of hij dat verschil nu ook ziet in vergelijking met een paar weken/maanden geleden. De doelman moest even nadenken om een diplomatisch antwoord te vinden.

“Dat is een moeilijke vraag om in de juiste woorden te gieten”, begon hij voorzichtig. Toch voelt hij dat er iets veranderd is binnen de groep. “Sinds Tara (Jérémy Taravel) heeft overgenomen, zit er wel een positieve vibe in de groep. We hopen die vibe alleen maar groter te laten worden en daarop verder te bouwen. Iedereen doet momenteel zijn werk, ook de voorbije weken.”

Volgens Coosemans ligt de nadruk sterk op het collectief. “Iedereen loopt voor elkaar. Tara hamert er ook op dat we het allemaal samen zullen moeten doen. Niet met de elf starters of de twintig spelers in de selectie, maar met de hele groep. Dat is iets wat op dit moment heel goed werkt.”

Topsave van Colin Coosemans om een nederlaag te vermijden

In de slotfase moest Coosemans nog een cruciale redding uit zijn mouw schudden om Anderlecht een nederlaag te besparen. “Als keeper moet je tot het laatste moment attent blijven. We weten dat Brugge heel goed is in die combinaties rond of net in de zestien. Ik ben blij dat ik mijn steentje heb kunnen bijdragen.”

De doelman besefte ook hoe zwaar een late tegentreffer zou zijn aangekomen. “Het zou voor de jongens een nog veel grotere ontgoocheling geweest zijn als ze 95 minuten zo hard werken en dan niet beloond worden. Misschien hadden we onszelf nog meer kunnen belonen door er 1-3 van te maken, maar als je in de laatste seconde nog de 3-2 binnenkrijgt, zou dat echt niet verdiend geweest zijn.” 

