🎥 Opvallende gast aanwezig tijdens topper tussen Club Brugge en Anderlecht

Club Brugge en Anderlecht zorgen opnieuw voor spektakel in de topper op Jan Breydel. Na één helft stond het al 1-1, maar ook voor de aftrap viel er al heel wat te beleven in Brugge.

Club Brugge en Anderlecht spelen zondagnamiddag dé topper. Op Jan Breydel zorgen paars-wit en blauw-zwart altijd wel voor spektakel en dat is deze editie niet anders.

Na één helft spelen stond het al 1-1. Anderlecht kwam op voorsprong na een prima afwerking van Nathan De Cat. Niet veel later kon Aleksandar Stankovic de bordjes weer gelijkhangen.

Ook voor de wedstrijd begon was er veel te zien in Brugge. Het thuispubliek pakte uit met een indrukwekkende tifo waarvoor het hele stadion werd gebruikt.

Oude bekende duikt plots op bij Club Brugge en krijgt warm onthaal

Verder was er ook een special guest aanwezig op Jan Breydel: Eder Balanta. De voormalige speler van Club Brugge gaf de aftrap en kreeg een warm welkom van zijn voormalige supporters.

👋 | Éder Balanta trapt #CLUAND op gang! 🇨🇴😄



Voor de wedstrijd begon nam hij ook de tijd om alle Club-spelers te begroeten in de catacomben. In totaal speelde Balanta 144 wedstrijden voor Club Brugge. Momenteel zit hij zonder club, nadat zijn avontuur bij CD América op een einde liep.