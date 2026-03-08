🎥 📷 Club-fans zorgen voor indrukwekkend spektakel voor topper tegen Anderlecht

Club Brugge speelt zondagnamiddag de topper tegen Anderlecht. De blauw-zwarte fans maakten de spelers warm met een indrukwekkende tifo.

Club Brugge neemt het zondagnamiddag op tegen Anderlecht in de Jupiler Pro League. Paars-wit zit in een goede periode en verloor al vier opeenvolgende wedstrijden niet meer. Die reeks hopen ze op Jan Breydel vol te houden.

Maar makkelijk zal dat niet zijn. Het stadion kolkte voor de wedstrijd en dat werd nog eens benadrukt met indrukwekkende tifo's. De blauw-zwarte fans hebben duidelijk hun best gedaan.

Club-fans pakken uit met enorme tifo

Aan de ene kant van het stadion valt in het groot R.F.C.B te lezen. Aan de andere kant van Jan Breydel kwamen de supporters met een duidelijke boodschap: "Kein geloel, fussball spelen". Rechts wordt Ernst Happel afgebeeld.



Geen gezever, voetballen. Dat is wat de Brugse supporters verwachten van hun ploeg in de topper. Blauw-zwart wil zijn positie aan de top van het klassement verstevigen in de laatste rechte lijn van de reguliere competitie.

De topper winnen zou een enorme boost betekenen voor Club, dat niet te ver wil uitlopen op leider Union. De Brusselaars wonnen zaterdag met 2-1 van Racing Genk, waardoor de voorsprong op Club (voor de wedstrijd tegen Anderlecht) vier punten bedraagt.