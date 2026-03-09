Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

Mandela Keita maakt sinds het begin van het seizoen indruk bij Parma en trekt de aandacht van verschillende Italiaanse en Engelse clubs. De middenvelder, die dicht bij een terugkeer naar de Rode Duivels staat, zou een nieuwe stap in zijn carrière kunnen zetten.

Na een moeilijke eerste seizoen in Italië speelt Mandela Keita tegenwoordig op zijn beste niveau bij Parma, dat momenteel twaalfde staat in de Serie A. De voormalige speler van Antwerp stond dit weekend opnieuw 90 minuten op het veld bij het gelijkspel tegen Fiorentina.

Hij maakt zo'n indruk dat hij wordt gezien als een serieuze kandidaat om in maart opnieuw een plaats te krijgen bij de Rode Duivels. De 23-jarige middenvelder ligt nog onder contract tot 30 juni 2029 en krijgt veel aandacht, ook van verschillende Italiaanse clubs die komende zomer mogelijk in actie willen komen.

Zet Mandela Keita deze zomer een nieuwe stap?

Volgens het Italiaanse medium Calciomercato staat Mandela Keita al een tijdje op de radar van Bologna. Hij zou zelfs prioriteit zijn voor sportief directeur Giovanni Sartori.

Ook verschillende clubs uit de Premier League tonen interesse. Zij stuurden dit weekend scouts naar de wedstrijd tegen Fiorentina. Het gaat onder meer om Brighton, Aston Villa, Brentford en Tottenham.



Daarnaast volgen ook Italiaanse topclubs zijn situatie nauwgezet. Zo houdt Inter Milan hem in de gaten. Trainer Christian Chivu was eerder coach bij Parma en werkte toen ook samen met Keita. De in Leuven geboren middenvelder lijkt dus een drukke zomer tegemoet te gaan, met mogelijk zowel een selectie voor het WK als een grote transfer.