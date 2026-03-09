🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

In Turkije was er een duel tussen twee trainers die we in het Belgische voetbal maar al te goed kennen. Domenico Tedesco trok nipt aan het langste eind tegen Thorsten Fink.

Na Domenico Tedesco bij Fenerbahçe sprong ook Thorsten Fink midden in het seizoen op de rijdende trein om zich te herlanceren in Turkije, bij Samsunspor. De twee landgenoten stonden vandaag oog in oog.

Fink mocht als eerste vieren, dankzij de openingsgoal van de ex-Seraing-speler Marius Mouandilmadji na tien minuten. De even snelle repliek van Matteo Guendouzi veranderde daar niets aan: Samsunspor zorgde voor de verrassing door meteen opnieuw de leiding te nemen, met nog een doelpunt van Mouandilmadji (23', 1-2).

Samsunspor geklopt op de valreep

Na die drie goals om de match op gang te trekken, temperden de bezoekers het tempo. Het scorebord bleef dan ook ongewijzigd tot aan de rust en vervolgens tot in de allerlaatste minuten van de reguliere speeltijd. Net toen Fink dacht met de zege te vertrekken, kwam een andere ex-Pro League-speler Tedesco redden.





Aangespeeld in de rug van de defensie toonde Nene Dorgeles (ex-Westerlo) veel koelbloedigheid door de doelman te verschalken vanuit een scherpe hoek (89e, 2-2). In een kolkend stadion trok Fenerbahçe in de toegevoegde tijd uiteindelijk de zege over de streep.

De beslissing viel op corner in de slotfase: Fener' won met 3-2 en blijft op vier punten van koploper Galatasaray. Samsunspor blijft intussen steken op de zevende plaats.