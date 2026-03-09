🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

In Turkije was er een duel tussen twee trainers die we in het Belgische voetbal maar al te goed kennen. Domenico Tedesco trok nipt aan het langste eind tegen Thorsten Fink.

Na Domenico Tedesco bij Fenerbahçe sprong ook Thorsten Fink midden in het seizoen op de rijdende trein om zich te herlanceren in Turkije, bij Samsunspor. De twee landgenoten stonden vandaag oog in oog.

Fink mocht als eerste vieren, dankzij de openingsgoal van de ex-Seraing-speler Marius Mouandilmadji na tien minuten. De even snelle repliek van Matteo Guendouzi veranderde daar niets aan: Samsunspor zorgde voor de verrassing door meteen opnieuw de leiding te nemen, met nog een doelpunt van Mouandilmadji (23', 1-2).

Samsunspor geklopt op de valreep

Na die drie goals om de match op gang te trekken, temperden de bezoekers het tempo. Het scorebord bleef dan ook ongewijzigd tot aan de rust en vervolgens tot in de allerlaatste minuten van de reguliere speeltijd. Net toen Fink dacht met de zege te vertrekken, kwam een andere ex-Pro League-speler Tedesco redden.

Aangespeeld in de rug van de defensie toonde Nene Dorgeles (ex-Westerlo) veel koelbloedigheid door de doelman te verschalken vanuit een scherpe hoek (89e, 2-2). In een kolkend stadion trok Fenerbahçe in de toegevoegde tijd uiteindelijk de zege over de streep.

De beslissing viel op corner in de slotfase: Fener' won met 3-2 en blijft op vier punten van koploper Galatasaray. Samsunspor blijft intussen steken op de zevende plaats.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Süper Lig
Süper Lig Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Fenerbahçe
Samsunspor
Domenico Tedesco

Meer nieuws

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

14:20
2
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
2
Standard droomt verder en wil iedereen verrassen Interview

Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

14:00
Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

13:30
2
Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

13:15
Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
1
🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" Reactie

🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"

12:10
1
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

12:20
Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

12:00
2
En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

11:40
2
"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" Interview

"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!"

11:20
José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

11:00
1
Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

10:45
3
Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog Analyse

Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog

10:30
2
Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

10:15
1
Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

09:55
28
Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes" Reactie

Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"

09:30
Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

09:15
🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

09:00
2
🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

08:40
1
Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

08:20
9
Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

08:00
5
Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

07:40
3
Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

07:20
5
Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft Reactie

Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft

06:45
6
Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

07:00
1
"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

06:30
3
Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi Reactie

Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi

06:00
Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

23:30
🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

22:45
Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

23:00
Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

22:30
16
Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

22:03
Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

Hans Vanaken zag Anderlecht voor duidelijke aanpak kiezen: "Dan is het lastig"

22:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Süper Lig

 Speeldag 25
Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK 2-1 Göztepe Göztepe
Besiktas Besiktas 0-1 Galatasaray Galatasaray
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 1-1 Fatih Karagümrük Fatih Karagümrük
Rizespor Rizespor 1-0 Antalyaspor Antalyaspor
Konyaspor Konyaspor 1-1 Kasimpasa Kasimpasa
Fenerbahçe Fenerbahçe 3-2 Samsunspor Samsunspor
Eyüpspor Eyüpspor 0-1 Kocaelispor Kocaelispor
Alanyaspor Alanyaspor 18:00 Genclerbirligi Genclerbirligi
Kayserispor Kayserispor 18:00 Trabzonspor Trabzonspor

Nieuwste reacties

franchi franchi over Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste" franchi franchi over Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven' Purple Love Purple Love over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" Stigo12 Stigo12 over Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie" franchi franchi over 🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand franchi franchi over Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt franchi franchi over 🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat franchi franchi over Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend FCB vo altijd FCB vo altijd over Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved