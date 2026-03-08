🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

Brandon Morren
Brandon Morren vanuit Stayen
Foto: © photonews

Met Wouter Vrancken verscheen er een zeer gelukkige coach op de persconferentie na STVV-Cercle Brugge. Hij vertelde hoe zijn ploeg het haalde van de Vereniging.

STVV staat weer naast Club Brugge in het klassement na de knappe zege tegen Cercle Brugge. De Kanaries hadden het niet makkelijk in eigen huis, maar wisten zich wel te onderscheiden van de Vereniging.

"We hebben hun energie proberen te matchen en het verschil gemaakt met ons voetballend vermogen", analyseerde trainer Wouter Vrancken na afloop. "Net na de gelijkmaker was het even zoeken, maar we hebben ons goed herpakt."

Een gelukkige Vrancken na deugddoende zege van STVV

"Het was een verdiende overwinning voor ons", stelt de T1 van STVV. "We hadden veel goede kansen en eigenlijk moesten we ook gewoon een tweede doelpunt scoren meteen na rust. Zo simpel is het. Dan kan je iets rustiger door die druk spelen."

Wat de spelers ook al vertelden, bevestigt Vrancken. De sleutel lag bij het bespelen van hun ruimtes. "We hebben hun ruimtes goed gebruikt, maar niet zomaar met lange ballen."

Lees ook... Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken
"We zorgden dat de juiste mensen eerst aan de bal kwamen om dan diepgang te hebben. Ik ben heel fier op wat de jongens vandaag deden. Het was een moeilijk te bespelen ploeg, maar wel sowieso een oververdiende zege", aldus Vrancken.

Met vertrouwen naar Genk: zo kon STVV Cercle Brugge kraken

22:03
21:10
1
3
Nathan De Cat, vier assists en twee goals in 5 matchen: "We tonen dat we een goeie ploeg hebben" Reactie

Tresoldi onthult opmerkelijk verhaal over tweede goal en verklaart waarom hij enkel in Jan Breydel scoort Reactie

🎥 Niet tevreden na gelijkspel tegen Anderlecht: Ivan Leko kritisch voor Club Brugge Reactie

Promise David spreekt openhartig over zijn zware blessure en wil voor enorme verrassing zorgen Interview

