Standard wil verrassen: coach Vincent Euvrard komt met woorden die fans graag zullen horen

Bernard Nguene is pas de derde invaller van Standard die dit seizoen beslissend is geweest. Het bleek een geslaagde keuze van Vincent Euvrard, die tijdens de wedstrijd twijfelde om zijn systeem aan te passen, maar uiteindelijk gelijk kreeg door dat niet te doen.

Vincent Euvrard vreesde zondagavond in Zulte dat zijn ploeg opnieuw twee punten zou laten liggen en zo definitief afscheid zou moeten nemen van de strijd om de Champions' Play-offs. Terwijl de wedstrijd vorderde zonder dat Standard een opening vond, twijfelde de coach van de Rouches om zijn systeem aan te passen. Uiteindelijk besloot hij dat niet te doen, uit schrik voor de counters van Zulte Waregem.

"Je zit een beetje tussen twee stoelen, want je wil de wedstrijd winnen. We hebben eraan gedacht om met twee spitsen te spelen, maar ik voelde dat als we ons defensieve systeem zouden aanpassen, de match heel open zou worden en dat zij daar meer nood aan hadden dan wij. We bleven wel enkele momenten creëren, zoals het schot op de paal en de poging van Mortensen. Daarom heb ik gegokt op zo’n moment dat kon vallen, terwijl we achterin goed gesloten bleven", verklaarde hij na de wedstrijd in de perszaal van de Elindus Arena.

Eindelijk een wissel die rendeert voor Standard

Door positie voor positie te wisselen (Abid voor Mohr, Nkada voor Ayensa en Nguene voor Said) bleek Vincent Euvrard uiteindelijk de juiste keuze te maken. Het was de laatste invaller die kort daarna een voorzet van Mortensen met het hoofd verlengde, waarna Henry Lawrence de bal in doel kon duwen. Dat een invaller beslissend was, gebeurde dit seizoen pas voor de derde keer bij de Rouches.

"Dat is iets wat we dit seizoen te weinig hebben gehad. We hebben daar deze week met de spelers over gesproken en ze hebben goed gereageerd. Adnane Abid viel goed in en Bernard Nguene was heel belangrijk bij het doelpunt. Het is ook belangrijk in een seizoen dat je een wedstrijd nog in de slotfase naar je toe kan trekken. Er zijn dus positieve punten, ook het feit dat we de nul houden zonder veel kansen weg te geven."

Euvrard stond ook stil bij het verlossende doelpunt van Henry Lawrence, die zijn tweede treffer voor Standard maakte. "Hij heeft op veel posities gespeeld, maar heeft altijd zijn werk gedaan. Dat hij nu de held is, terwijl hij meestal op de achtergrond blijft, is niet honderd maar duizend procent verdiend. Hij is heel alert in die fase, de enige die reageert op de rebound. Dat is een doelpunt van goudwaarde."



De droom leeft nog bij de Rouches

Met nog twee speeldagen te gaan in de reguliere competitie mag Standard dus blijven dromen van de Champions' Play-offs. Toch wil Vincent Euvrard nog niet vooruitkijken. Eerst moet er gewonnen worden op het veld van Antwerp, daarna kan de balans worden opgemaakt voor de laatste speeldag.

"We zijn nu vier wedstrijden ongeslagen, met twee overwinningen en twee gelijke spelen. Dat geeft wat stabiliteit in de resultaten. Maar we blijven van match tot match denken en focussen op de volgende 90 minuten. Het klinkt als een cliché, maar het is de waarheid. Aan ons om het de anderen zo moeilijk mogelijk te maken. De droom leeft nog en we gaan er alles aan doen om die waar te maken", besloot de coach van Standard. Woorden die de fans graag zullen horen.