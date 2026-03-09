Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck (46) is niet langer de trainer van Zulte Waregem. Na een recente reeks van nul op twaalf kreeg hij de rekening gepresenteerd.

Ondanks de mindere resultaten kan het ontslag toch als een verrassing worden gezien. Essevee speelde de voorbije weken aantrekkelijk voetbal, maar beloofde dat spel niet om in punten. Daardoor staat de promovendus nu slechts één punt boven de Relegation Play-offs.

Vandenbroeck loodste Zulte Waregem terug naar 1A en deed dat allesbehalve onaardig. Toch lag hij al een tijd niet meer in de bovenste schuif bij een deel van de supporters. Vooral het beperkt inzetten van Jelle Vossen werd hem aangewreven.

Het feit dat Vossen minder speelde sinds de komst van Anosike Ementa is logisch, maar Vossen werd amper nog ingezet. Dat begon zwaar door te wegen op Vandenbroeck, die vond dat fans soms te veel in het verleden leven.

Vandenbroeck begrijpt de beslissing

Zelf reageerde Vandenbroeck kort op zijn ontslag: “Ik heb een mooie periode achter de rug. Na een 0 op 12 kan ik begrijpen dat de club deze beslissing neemt", zei hij aan HLN.

Lees ook... Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan›

Het is nu afwachten wie de leiding overneemt en of Zulte Waregem zich nog tijdig kan stabiliseren in 1A. Voor Vandenbroeck is het een abrupt einde van een succesvolle promotieperiode, maar zijn werk in het verleden blijft gewaardeerd.