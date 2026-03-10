Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen

Vijf voetbalsters van de Iraanse nationale vrouwenploeg hebben asiel aangevraagd in Australië. Ze krijgen de nodige papieren om in het land te blijven, omdat ze bij terugkeer in Iran beschuldigd zouden kunnen worden van "landverraad".

Op sportief vlak viel hun deelname aan de Asian Cup niet bijzonder op, maar hun terugkeer naar Iran baarde zorgen. Sinds hun eerste groepswedstrijd worden ze door de Iraanse autoriteiten als “landverraders” bestempeld.

Voor de wedstrijd tegen Zuid-Korea weigerden de vrouwen het Iraanse volkslied te zingen. Conservatieve commentatoren omschreven dit als verraad, wat volgens het Iraanse strafrecht kan leiden tot lange gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf.

Er waren zorgen over de doodstraf voor de Iraanse vrouwen

Tijdens de daaropvolgende groepswedstrijden zongen de speelsters wel mee, vermoedelijk onder druk van het teammanagement. Toch bleef de angst voor represailles bij terugkeer in Teheran groot. Na hun laatste wedstrijd tegen Filipijnen werd de spelersbus gevolgd door supporters die hun gezichten probeerden te zien.

De Iraanse diaspora uitte hevige zorgen over hun lot. Reza Pahlavi riep op X de Australische overheid op tot bescherming, terwijl Beau Busch van Fifpro en zelfs de Amerikaanse president Donald Trump aandrongen op asiel voor de vrouwen.

Australië gaf ondertussen groen licht. Minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke bevestigde dat de vijf vrouwen welkom zijn en veilig kunnen blijven in Australië. “Ze hebben hier een thuis", aldus Burke. Wat het lot wordt van de rest van het vrouwenteam is nog niet geweten, maar er is internationale druk om hen niet te laten terugkeren naar Iran.



