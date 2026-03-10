Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen

Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen
Foto: © photonews
Word fan van Iran! 4

Vijf voetbalsters van de Iraanse nationale vrouwenploeg hebben asiel aangevraagd in Australië. Ze krijgen de nodige papieren om in het land te blijven, omdat ze bij terugkeer in Iran beschuldigd zouden kunnen worden van "landverraad".

Op sportief vlak viel hun deelname aan de Asian Cup niet bijzonder op, maar hun terugkeer naar Iran baarde zorgen. Sinds hun eerste groepswedstrijd worden ze door de Iraanse autoriteiten als “landverraders” bestempeld.

Voor de wedstrijd tegen Zuid-Korea weigerden de vrouwen het Iraanse volkslied te zingen. Conservatieve commentatoren omschreven dit als verraad, wat volgens het Iraanse strafrecht kan leiden tot lange gevangenisstraffen of zelfs de doodstraf.

Er waren zorgen over de doodstraf voor de Iraanse vrouwen

Tijdens de daaropvolgende groepswedstrijden zongen de speelsters wel mee, vermoedelijk onder druk van het teammanagement. Toch bleef de angst voor represailles bij terugkeer in Teheran groot. Na hun laatste wedstrijd tegen Filipijnen werd de spelersbus gevolgd door supporters die hun gezichten probeerden te zien.

De Iraanse diaspora uitte hevige zorgen over hun lot. Reza Pahlavi riep op X de Australische overheid op tot bescherming, terwijl Beau Busch van Fifpro en zelfs de Amerikaanse president Donald Trump aandrongen op asiel voor de vrouwen.

Australië gaf ondertussen groen licht. Minister van Binnenlandse Zaken Tony Burke bevestigde dat de vijf vrouwen welkom zijn en veilig kunnen blijven in Australië. “Ze hebben hier een thuis", aldus Burke. Wat het lot wordt van de rest van het vrouwenteam is nog niet geweten, maar er is internationale druk om hen niet te laten terugkeren naar Iran.

25 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Iran

Meer nieuws

"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

11:30
"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

"Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten"

11:20
Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

Coen heel tevreden met uitvoering wedstrijdplan Futures: "Dan ben je al eindje op weg"

11:10
OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

11:00
"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

10:45
Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"

Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"

10:30
Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

Na zege tegen OHL: doet Westerlo nog mee voor Champions' Play-offs?

10:15
Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

10:00
Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

Verdediger Bayern München laat zich uit over Vincent Kompany en houdt zich niet in

09:30
De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

De Roeck spreekt klare taal over heel strenge strafschop die Club NXT tegenkrijgt

09:15
Olivier Deschacht heeft raad voor Anderlecht én Nathan De Cat: hij kent de ideale volgende stap

Olivier Deschacht heeft raad voor Anderlecht én Nathan De Cat: hij kent de ideale volgende stap

09:00
4
KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening

KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening

08:20
3
Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

08:00
2
Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen

07:40
4
Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid

07:20
13
Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

Afscheid met Engelse titel: 'Trossard moét (!) vertrekken bij Arsenal, verhuis naar Serie A is héél concreet'

07:00
Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

06:30
De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

06:00
📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

📷 Op tijd voor het WK: Rode Duivel volgt voorbeeld van Lukaku en De Bruyne en is terug na maandenlange revalidatie

23:00
Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

Wat was er aan de hand in Dender? Jonathan Lardot legt uit waarom we zes minuten moesten wachten op VAR-beslissing

22:30
Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

Saelemaekers wint Milanese derby én proest het uit: "Mijn ouders hebben dat berichtje gestuurd. Dat is belangrijker dan de match voor hen"

22:00
Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

Proto is niét onder de indruk van de wierookstokjes van Bertaccini: "Er stond plots een exorcist in onze kleedkamer"

21:40
Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

Joan Laporta reageert op aantijgingen van Xavi én Barça-voorzitter is ongenadig hard voor clubicoon

21:20
Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

Marc Degryse is héél lovend over de prestatie van RSC Anderlecht: "Beste prestatie van laatste twee jaar"

21:00
De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

De eerste taak van de toekomstige TD is meteen héél duidelijk: Anderlecht hoopt deze speler (voor minder dan twee miljoen euro) definitief binnen te halen

20:40
3
Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

Verlengen bij Bayern, verhuizen naar Spanje of... de grootse terugkeer naar Londen? 'De beslissing van én over Kane is gevallen'

20:20
Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

Gaan we losjes over vijftig miljoen euro voor Joel Ordoñez? 'Na PSG zit Club Brugge ook rond de tafel met Engelse topclub'

20:00
Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

Lardot geeft toe, maar komt met heel vreemde uitleg: Burgess ontsnapte weer aan rood

19:40
17
'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

'Barça dropt bommetje op Spaanse voetbal en wil vervanger van Lewandowski ophalen in... Madrid'

19:20
7
BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

BREAKING: RSC Anderlecht heeft een beslissing genomen over Jérémy Taravel

18:53
2
Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend

18:40
2
Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

Aanduidingen speeldag 29: deze scheidsrechter fluit de wedstrijd van uw favoriete ploeg

18:20
Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst?

18:00
1
Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

Directe gevolgen voor de Rode Duivels zijn mogelijk: opnieuw chaos rond WK-deelnemers

17:20
Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi Reactie

Na tien jaar weer topschutter bij Club Brugge? Stankovic onthult geheim van Tresoldi

17:15
5
"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

"Er is een gesprek geweest": Thibaut Courtois gaat in Belgische club investeren

17:40
3

Meer nieuws

Populairste artikels

WK

 Speeldag 1
Mexico Mexico 11/06 Zuid-Afrika Zuid-Afrika
Verenigde Staten Verenigde Staten 13/06 Paraguay Paraguay
Qatar Qatar 13/06 Zwitserland Zwitserland
Brazilië Brazilië 14/06 Marokko Marokko
Haitï Haitï 14/06 Schotland Schotland
Duitsland Duitsland 14/06 Curacao Curacao
Nederland Nederland 14/06 Japan Japan
Ivoorkust Ivoorkust 15/06 Ecuador Ecuador
Spanje Spanje 15/06 Kaapverdische Eilanden Kaapverdische Eilanden
België België 15/06 Egypte Egypte
Saoedi-Arabië Saoedi-Arabië 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nieuw-Zeeland Nieuw-Zeeland
Frankrijk Frankrijk 16/06 Senegal Senegal
Argentinië Argentinië 17/06 Algerije Algerije
Oostenrijk Oostenrijk 17/06 Jordanië Jordanië
Engeland Engeland 17/06 Kroatië Kroatië
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Oezbekistan Oezbekistan 18/06 Colombia Colombia

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over "Anderlecht moet de aankoopoptie van Moussa Diarra niet lichten" Sv1978 Sv1978 over Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht" Sv1978 Sv1978 over Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem pief pief over Had de 2-2 van Club Brugge niet mogen doorgaan? Scheidsrechtersbaas Lardot schept duidelijkheid Stigo12 Stigo12 over Iraanse vrouwen van nationaal team riskeren doodstraf: Australië redt al vijf van hen azizi azizi over KV Mechelen met stress richting Anderlecht: maken ze het tegen paars-wit af? Goots geeft zijn mening Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Straf! De ferme bonussen in het contract van Nicolo Tresoldi die hij allemaal nog kan halen Walter Baseggio Walter Baseggio over Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt André Coenen André Coenen over Eentje van Club Brugge en vier Brusselaars in de kijker: dit is ons elftal van het weekend De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over Premier League en Serie A kijken naar Rode Duivel en ex-Antwerp-speler: grote transfer op komst? Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved