OFFICIEEL: Anderlecht geeft een profcontract aan jong talent geboren in 2010

Foto: RSCA

Het is officieel: Anderlecht heeft het eerste profcontract van een van zijn jonge parels, Blessy Kuluki, aangekondigd. Opvallend daarbij: het gaat om een verdedigende middenvelder waar ze groot geloof in hebben.

De defensieve middenvelder heeft bij paars-wit een contract getekend tot juni 2029. "Na zijn uitstekende prestaties op het middenveld bij de U16 wordt Blessy nu beloond met de ondertekening van zijn eerste profcontract", schrijft de Brusselse club in een communiqué.

De speler is uiteraard in de wolken: "Ik kon nergens anders tekenen. Ik heb hier alles geleerd, dus het was logisch dat ik mijn eerste profcontract bij paars-wit zou tekenen."

De speler maakt sinds juli 2019 deel uit van de jeugdopleiding van Anderlecht. Voor zijn komst naar Brussel speelde hij bij KV Mechelen. Het is opvallend dat Anderlecht een speler met zijn profiel nu al beloond met een profcontract. Normaal gezien is dat voor de meer aanvallende spelers weggelegd, maar in Kuluki hebben ze groot geloof.

Een polyvalente en dynamische speler

Anderlecht omschrijft de 15-jarige als een polyvalente en dynamische middenvelder. Hij is sterk in het heroveren van ballen, maar kan ook mee naar voren schuiven. Ook zijn passkwaliteit wordt door de club in het communiqué in de verf gezet.


"Blessy is een rustige en bescheiden jongen, die altijd met beide voeten op de grond blijft", benadrukt de Brusselse club. "Op het veld is hij technisch erg sterk en naast het veld besteedt hij ook veel tijd aan zijn studies. Sinds de U14 volgt hij namelijk het schooltraject van Sporting."

