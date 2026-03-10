Thorsten Fink geeft aan waarom hij Anderlecht resoluut weigerde

Thorsten Fink blikt vanuit Turkije terug op zijn ontslag bij KRC Genk. De Duitser, die nu actief is in Samsun, praat voor het eerst ook openlijk over de interesse van Anderlecht, die hij snel afpoeierde.

Er gingen geruchten dat Fink een aanbod van RSC Anderlecht geweigerd zou hebben omdat hij pas volgend seizoen wou instappen. “Dat klopt niet", zegt hij in HBvL. “Ik had een goed gesprek met Anderlecht, maar ik zag niet hoe ik er mijn ideeën kon implementeren. De club verkeerde in een woelige periode en er was geen concreet plan.”

Volgens Fink was de instabiliteit bij Anderlecht een belangrijke reden om niet toe te slaan. “Niet lang na ons gesprek stond ook de technisch directeur op straat. Dat is geen stabiele basis om iets op te bouwen, hoe groot de club ook is.”

Thorsten Fink verklaart zijn ontslag bij Genk

Over zijn ontslag bij Genk klinkt Fink begripvol maar realistisch. “Ontslagen worden is nooit fijn, vooral omdat ik het gevoel had dat het nog zou goedkomen. Maar ik zal Genk altijd een warm hart toedragen, van de spelers tot het bestuur en de fans.”

Fink analyseert zelf waar het fout liep bij Genk. “Het lag niet aan de mensen, maar aan de situatie. Een club als Genk moet op een bepaald moment zijn beste spelers laten gaan. Dat opvangen is niet altijd makkelijk, zeker niet als je op drie fronten speelt.”



Toch kijkt Fink positief terug. “Ik heb het een plaats kunnen geven. No hard feelings. Het is een leerzame periode geweest en ik draag alleen goede herinneringen aan mijn tijd in Vlaanderen mee.”