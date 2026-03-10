"Ergere dingen meegemaakt bij Anderlecht": Colassin wil niet opgeven bij Charleroi

Antoine Colassin ruilde vorige zomer Beerschot in voor Sporting Charleroi. Een echt succes kan je dat alvast niet noemen.

Amper speelkansen voor Colassin

Het is geen gemakkelijk seizoen geworden voor Antoine Colassin. “Het is niet eenvoudig. Ik denk dat ik meerdere keren wat meer speeltijd had verdiend”, vertelt hij aan La Dernière Heure.

De trainerswissel bij Charleroi heeft zelfs niks aan de situatie veranderd, terwijl velen dachten dat Colassin onder Hans Cornelis wel degelijk zijn kans zou krijgen.

Dit seizoen kwam Colassin amper 326 minuten in actie. Afgelopen weekend was hij met drie doelpogingen de gevaarlijkste Carolo. Hij scoorde uiteindelijk de 2-2-gelijkmaker tegen Dender.

Nog twee jaar onder contract

Dan maar hopen dat de Europe Play-offs een uitstalraam worden. “Ik weet het niet, ik hoop het. Ik ben wat ouder, ik heb meer afstand. Ik geef niet op. Ik heb ergere dingen meegemaakt tijdens mijn periode bij Anderlecht, toen ik blessures had.”



Hij ligt nog twee jaar onder contract bij Charleroi, waardoor een andere club eigenlijk geen optie is. Als hij de volgende weken kansen krijgt, zou het tij wel eens kunnen keren.