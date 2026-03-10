Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"

Ook Vanhaezebrouck heeft zijn mening over De Cat: "Dan mag Rudi Garcia gaan eten met Anderlecht"
Hein Vanhaezebrouck heeft zich uitgesproken over de rol van Nathan De Cat bij RSC Anderlecht. Volgens de voormalige trainer van onder meer Anderlecht is het nog zoeken naar de ideale positie voor de jonge middenvelder.

Vanhaezebrouck merkte dat De Cat in een hogere rol minder in het spel betrokken was dan gewoonlijk, onder meer in de topper tegen Club Brugge. “Zijn cijfers waren niet te best. Hij won slechts dertig procent van zijn duels en in de lucht zelfs geen enkel. Voor een speler van 1,92 meter is dat te weinig", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Eerder een nummer 8 dan een 10

Toch ziet hij ook veel kwaliteiten bij de jongeling. “Hij scoort en doet bijna alles goed aan de bal. Zijn passing was top, ook omdat hij vaak vooruit durft te spelen.” Vergelijkingen met clublegende Jan Ceulemans begrijpt hij wel, maar hij vindt ze gevaarlijk. “Dat zijn serieuze schoenen om te vullen.”

Volgens Vanhaezebrouck ligt de beste rol van De Cat wellicht iets lager op het veld. “Ik vind een rol als nummer acht interessanter. Hij kan verdedigen, de omschakeling maken en ook teruglopen als het mislukt. Dat doet hij met een gemak dat niet elke middenvelder heeft.”

Tegelijk ziet hij nog werkpunten in het defensieve spel. “Op Club had hij defensief meer mogen doen. Bij de gelijkmaker zit hij in een zone waar hij meer aandacht kon hebben voor Raphael Onyedika die in zijn rug duikt. Het potentieel van die jongen is enorm, maar we moeten rustig blijven.”

Vanhaezebrouck verwacht niet dat De Cat bijtekent

Een selectie voor de Rode Duivels zou volgens Vanhaezebrouck wel meteen invloed hebben op zijn marktwaarde. “Als hij Rode Duivel wordt, stijgt zijn prijs meteen met vijf miljoen. Dat zou een mooi cadeau zijn van bondscoach Rudi Garcia aan Anderlecht. Dan kan Garcia ineens een paar keer goed gaan eten op Anderlecht”, lacht hij.

Lees ook... Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Vanhaezebrouck verwacht wel dat de toekomst van De Cat snel onderwerp van discussie wordt. De middenvelder is volgend jaar einde contract. “Ik verwacht niet dat hij bijtekent. Misschien is het maximaal haalbare dat Anderlecht hem verkoopt en gedaan krijgt dat hij nog een seizoen op uitleenbasis in Brussel blijft.”

