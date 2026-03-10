Nicky Hayen bijt van zich af over periode bij Club Brugge: "Als Parker of Deila op tafel hadden geklopt ..."

Nicky Hayen probeert de komende weken iets neer te zetten bij KRC Genk. De volgende ronde halen in de Europa League én tussendoor ook even de Champions' Play-offs halen: het worden drukke weken. Toch kon Hayen ook nog eens terugblikken.

De voorbije weken en maanden was er veel te doen over het ontslag van Nicky Hayen bij Club Brugge. Gelukkig vond hij vrij snel nieuw werk bij KRC Genk. Over de periode bij Club Brugge werd achteraf nog veel gezegd.

Is Nicky Hayen meegaander dan andere coaches?

Zo gaf Bart Verhaeghe aan dat Nicky Hayen vooral heel blij moest zijn dat hij kansen had gekregen van Club Brugge. Daar wil Hayen nu niet te diep meer op ingaan, want hij tilt ook niet zwaar (meer) aan die uitspraken.

Beiden lijken dus toch nog door dezelfde deur te kunnen. Ondertussen is het nog maar de vraag wat voor type persoon Hayen is. Volgens sommigen zou hij meegaander zijn dan bijvoorbeeld Scott Parker of Ronny Deila, andere ex-coaches van Club Brugge.

Nicky Hayen spreekt over periode bij Club Brugge

"Als Scott Parker of Ronny Deila op tafel zouden hebben geklopt voor een nieuwe speler, hadden ze die misschien gekregen. Ik doe alles in overleg: ik neem de eindbeslissing, maar het is altijd een gedragen beslissing. Iedereen mag zijn zegje doen en ik zal luisteren."

"Maar ik laat niet over me heen lopen. Als ik ergens van overtuigd ben, breng je me niet snel op andere gedachten. En niemand anders dan ik stelt de ploeg op, daar ben ik altijd duidelijk over geweest. Anders ben ik weg. Zó makkelijk ben ik dus niet", aldus Hayen in HUMO daarover.