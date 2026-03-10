Waarom de zoektocht naar een nieuw sportief directeur blijft aanslepen bij Anderlecht

Het is intussen een maand geleden dat Olivier Renard ontslagen werd bij Anderlecht en er is nog steeds geen nieuw sportief directeur aangesteld. Dat begint stilaan tijd te worden, maar paars-wit stuit in die zoektocht op verschillende problemen.

Het eerste en meest belangrijke probleem: er moet concensus zijn aan de sportieve top over de geschikte kandidaat. Midden in het seizoen ergens een sportief directeur vinden die alle hokjes aanvinkt, is geen gemakkelijke taak. Zeker omdat clubs ook niet geneigd zijn om er aan mee te werken.

Marijn Beuker wordt bij Ajax naar de uitgang geduwd

Zo komt de naam van Marijn Beuker steeds meer in beeld, want het lijkt erop dat na de machtsovername door Jordi Cruijff bij Ajax er straks geen plaats meer is voor de Directeur Voetbal. Cruijff is zijn eigen pionnen aan het plaatsen en Beuker lijkt geen deel uit te maken van het plan, want hij wordt amper geconsulteerd.

Maar de vraag is of de Nederlander dan wel de juiste man is voor Anderlecht. Ook daar zijn vragen bij. De top van Anderlecht wil deze keer de tijd nemen om de juiste persoon te vinden. Eentje die iedereen kan overtuigen met zijn plannen en toekomstvisie.

Lang mag het niet meer duren... Anderlecht heeft veel dringende dossiers

Want dat moet een combinatie zijn van het Anderlecht-DNA behouden, maar ook kunnen werken met moderne dataverwerking. Het beste van twee werelden combineren. Ze willen straks niet tot de conclusie komen dat het weer niet werkt.

Nu Jérémy Taravel zo goed als zeker bevestigd zal worden tot het einde van het seizoen kan het dossier wel in een stroomversnelling komen. Het was afwachten hoe de resultaten zouden zijn onder de voormalige T3, want als dat was tegengevallen, was een sportief directeur dringender geweest.





Niet dat het nu niet dringend is, want Anderlecht heeft heel wat complexe dossiers die liggen te wachten op een oplossing. De contractverlenging van Nathan De Cat als meest dringende. Maar ook... Wat met Thorgan Hazard? De zomermercato moet voorbereid worden. Waar moet het team versterkt worden? Wie mag er vertrekken? Daar moet je allemaal nu mee bezig beginnen zijn of je loopt weer achter de feiten aan.