"Ons spel brengen": De Camargo hoopt op zege met Jong Genk tegen andere beloftenploeg

Jong Genk speelt vanavond tegen Club NXT in de Challenger Pro League. Hij wil zijn eerste zege met zijn ploeg tegen een beloftenploeg pakken.

Winnen van een beloftenploeg

Vanavond staan er in de Challenger Pro League niet minder dan vier wedstrijden van de 29ste speeldag op de agenda. Daarbij ook Jong Genk versus Club NXT.

“Het is de tweede keer dat ik met Jong Genk tegen een belofteploeg speel”, vertelt trainer Igor De Camargo meteen aan Het Belang van Limburg over deze wedstrijd.

Hij hoopt alvast om de overwinning te pakken. “Bij de eerste, tegen de beloften van Anderlecht, konden we niet met gelijke wapens strijden door de vroege rode kaart, maar waren we toch dominant. Dat hopen we deze keer ook te zijn. We willen graag ons spel brengen.”

Jong Genk zakte door de winst van Seraing naar de derde laatste plaats. Het telt op dit moment zeven punten meer dan Club NXT, waardoor een zege wel belangrijk is.

Afwezigen

“Het is sowieso een technisch goede ploeg”, weet De Camargo over zijn tegenstander. “Maar ik zou de punten toch graag thuis houden en opnieuw op gelijke hoogte met Seraing komen.”





De Camargo mist enkele pionnen en het is uitkijken of Brad Manguelle speelklaar geraakt. Hij trainde, maar het is afwachten of hij fit is. “Wout Kapers en Elie Mbavu hadden vrijdag krampen, maar zouden klaar moeten zijn”, besluit De Camargo.