Sam Kerkhofs over de gesprekken met Thibaut Courtois: "Ik ga de Challenger Pro League niet alleen betalen"
Thibaut Courtois zou wel eens kunnen investeren in de Limburgse amateurclub Sporting Hasselt. In de podcast 90 minutes van Sporza bevestigde mede-eigenaar Sam Kerkhofs dat er al een gesprek heeft plaatsgevonden, al is er nog niets concreet.

Er is één gesprek geweest dat totaal nog niet specifiek was", benadrukte Kerkhofs. Courtois’ interesse staat dus nog in de kinderschoenen, maar de mogelijkheid ligt wel op tafel.

Courtois wil op termijn een netwerk van teams uitbouwen die elkaar sportief sterker maken, inclusief één club in België. Dat zei Gonzalo Vila, zakenpartner en vriend van Courtois, na de bekendmaking dat de Franse tweedeklasser Le Mans FC deel uitmaakt van het zakenimperium van de Rode Duivel.

Naast een raceteam, een DJ-academie en een e-sportsbedrijf heeft Courtois dus al één voetbalclub in zijn portefeuille. Vila liet doorschemeren dat het daar mogelijk niet bij blijft. Sporting Hasselt kan een van de volgende investeringsdoelen worden.

Sporting Hasselt heeft extra geld nodig om te stijgen

De Limburgse amateurclub heeft sinds de komst van Kerkhofs en acteur Rik Verheye een sterke opmars gemaakt en staat momenteel aan de leiding in 1e Nationale. Het is dus niet ondenkbaar dat Hasselt volgend seizoen in de Challenger Pro League wil spelen.

Kerkhofs bevestigde dat Courtois al eens aan tafel zat, al is de Belgische doelman niet de enige geïnteresseerde. “Er zijn ook Amerikanen en Turken komen snuffelen, maar daar hebben we de boot bij afgehouden", aldus Kerkhofs.

Concreet is er nog niets beslist, maar het benadrukt de ambitie van Sporting Hasselt om verder te groeien. “Ik ga het niet alleen betalen, de Challenger Pro League", sluit Kerkhofs af. Extra investeerders blijven dus nodig om de plannen waar te maken.

