Onherkenbaar Genk krijgt ferme tik van Union dat opnieuw belangrijke aanvaller ziet uitvallen

Union SG heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Racing Genk, maar speelde wel Fuseini kwijt met een blessure. De Limburgers hadden het bijzonder moeilijk zonder aanvoerder Bryan Heynen.

Leider Union SG ontving KRC Genk zaterdagavond. Nicky Hayen voerde drie wissels door: Ito en Sor kwamen in de ploeg voor Adedeji-Sternberg en Steuckers. Heynen was geschorst en Karetsas kwam in zijn plaats. Bij Union keerde Scherpen terug tussen de palen.

Snelle voorsprong voor Union

Beide ploegen begonnen redelijk rustig aan de wedstrijd. Genk nam het spel meteen in handen, enkele minuten later deed Union hetzelfde. Zo gingen we op en neer, tot de thuisploeg na een kwartier spelen op voorsprong kwam.

Christian Burgess werd door Mujaid Sadick moederziel alleen gelaten. De centrale verdediger kopte centraal op doel, maar doelman Tobias Lawal kon er niet bij. Hier trof de Oostenrijker toch ook schuld bij.

Zwak Genk miste Bryan Heynen

Verder bleef het rustig tijdens de eerste helft. Wat duidelijk werd is dat Genk het bijzonder moeilijk heeft zonder Bryan Heynen. Op het middenveld liep het vierkant terwijl er op offensief vlak geen oplossingen werden gevonden.

Union deed wat het moest doen nadat het op voorsprong kwam. De Brusselaars hielden alles dicht achteraan, met succes. Soms konden ze ook prikken zonder écht gevaarlijk te zijn. Hayen had werk tijdens de rust, maar besloot om niet te wisselen.





Toch was er geen beterschap te zien aan het begin van de tweede helft. Het spelniveau van de wedstrijd bleef bijzonder laag. Toch kon Union zijn voorsprong al redelijk snel verdubbelen. Na 52 minuten spelen kon Zeneli op aangeven van Smith scoren: 0-2.

3-0 afgekeurd, dan maar 2-1

Het ging van kwaad naar erger bij Genk. Ait El Hadj scoorde op het uur maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Niet veel later kregen de bezoekers een levenslijn. Burgess maaide Sattlberger omver en ging vol door op zijn enkel. Hij kwam weg met geel. Heymans legde het leer prima in doel en zo stond het 2-1.

Union kreeg een ferme domper te verwerken toen Fuseini met wat leek op een spierblessure naar de kant moest. Hij is de zoveelste aanvaller die in de ziekenboeg kan terechtkomen, al blijft het wachten op meer nieuws.

Schoofs deed de netten zelfs een vierde keer trillen, maar ook zijn doelpunt werd afgekeurd. Hij scoorde duidelijk met de hand en dus was er weinig discussie mogelijk. Een echt slotoffensief van Genk kwam er ook niet. Ze creëerden niets, waardoor de 2-1 bleef staan.

Dankzij deze nipte overwinning sluit Union ook deze speeldag als leider af met 60 punten. KRC Genk blijft (voorlopig) zesde met 56 eenheden in het klassement maar kan zich geen misstappen meer veroorloven.