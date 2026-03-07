Datum: 07/03/2026 20:45
Onherkenbaar Genk krijgt ferme tik van Union dat opnieuw belangrijke aanvaller ziet uitvallen
Foto: © photonews

Union SG heeft zaterdagavond met 2-1 gewonnen van Racing Genk, maar speelde wel Fuseini kwijt met een blessure. De Limburgers hadden het bijzonder moeilijk zonder aanvoerder Bryan Heynen.

Leider Union SG ontving KRC Genk zaterdagavond. Nicky Hayen voerde drie wissels door: Ito en Sor kwamen in de ploeg voor Adedeji-Sternberg en Steuckers. Heynen was geschorst en Karetsas kwam in zijn plaats. Bij Union keerde Scherpen terug tussen de palen.

Snelle voorsprong voor Union

Beide ploegen begonnen redelijk rustig aan de wedstrijd. Genk nam het spel meteen in handen, enkele minuten later deed Union hetzelfde. Zo gingen we op en neer, tot de thuisploeg na een kwartier spelen op voorsprong kwam.

Christian Burgess werd door Mujaid Sadick moederziel alleen gelaten. De centrale verdediger kopte centraal op doel, maar doelman Tobias Lawal kon er niet bij. Hier trof de Oostenrijker toch ook schuld bij.

Zwak Genk miste Bryan Heynen

Verder bleef het rustig tijdens de eerste helft. Wat duidelijk werd is dat Genk het bijzonder moeilijk heeft zonder Bryan Heynen. Op het middenveld liep het vierkant terwijl er op offensief vlak geen oplossingen werden gevonden.

Union deed wat het moest doen nadat het op voorsprong kwam. De Brusselaars hielden alles dicht achteraan, met succes. Soms konden ze ook prikken zonder écht gevaarlijk te zijn. Hayen had werk tijdens de rust, maar besloot om niet te wisselen.

Toch was er geen beterschap te zien aan het begin van de tweede helft. Het spelniveau van de wedstrijd bleef bijzonder laag. Toch kon Union zijn voorsprong al redelijk snel verdubbelen. Na 52 minuten spelen kon Zeneli op aangeven van Smith scoren: 0-2.

3-0 afgekeurd, dan maar 2-1

Het ging van kwaad naar erger bij Genk. Ait El Hadj scoorde op het uur maar zijn doelpunt werd afgekeurd. Niet veel later kregen de bezoekers een levenslijn. Burgess maaide Sattlberger omver en ging vol door op zijn enkel. Hij kwam weg met geel. Heymans legde het leer prima in doel en zo stond het 2-1.

Union kreeg een ferme domper te verwerken toen Fuseini met wat leek op een spierblessure naar de kant moest. Hij is de zoveelste aanvaller die in de ziekenboeg kan terechtkomen, al blijft het wachten op meer nieuws.

Schoofs deed de netten zelfs een vierde keer trillen, maar ook zijn doelpunt werd afgekeurd. Hij scoorde duidelijk met de hand en dus was er weinig discussie mogelijk. Een echt slotoffensief van Genk kwam er ook niet. Ze creëerden niets, waardoor de 2-1 bleef staan.

Dankzij deze nipte overwinning sluit Union ook deze speeldag als leider af met 60 punten. KRC Genk blijft (voorlopig) zesde met 56 eenheden in het klassement maar kan zich geen misstappen meer veroorloven.

Opstellingen

Union SG Union SG
Scherpen Kjell 90' 6.9 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 0
Mac Allister Kevin 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 28/36 (77.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
Burgess Christian  90' 7.6 -
  • Goals: 1
  • Nauwkeurige passes: 33/40 (82.5%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sykes Ross 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 31/45 (68.9%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 3/20 (15%)
Khalaili Anan 90' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 35/46 (76.1%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/3 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/5 (20%)
  • Balverliezen: 24
Zorgane Adem 90' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 45/52 (86.5%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
Van de Perre Kamiel   90' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 30/39 (76.9%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/6 (0%)
Zeneli BesfortA 75' 8.2 -
  • Goals: 1
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 22/31 (71%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 3/7 (42.9%)
Smith Guilherme A   90' 7.6 -
  • Assists: 1
  • Nauwkeurige passes: 18/20 (90%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/2
  • Succesvolle dribbels: 2/6 (33.3%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/4 (25%)
Ait El Hadj Anouar 90' 7.0 -
  • Nauwkeurige passes: 33/37 (89.2%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige voorzetten: 0/2 (0%)
Fuseini Mohammed 77' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 11/14 (78.6%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Chambaere Vic 0'  
Biondic Mateo 13' 6.6 -
  • Schoten op doel: 1/1
Pavlic Ivan 0' 6.4  
Schoofs Rob 15' 6.4 -
  • Nauwkeurige passes: 7/10 (70%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
François Guillaume 0'  
Giger Marc 0'  
Teunckens Jens 0'  
Leysen Fedde 0'  
Stevens Yari 0'  
 

KRC Genk KRC Genk
Lawal Tobias 90' 6.7 -
  • Reddingen: 2
  • Weggebokst: 0
  • Geslaagde plukballen: 1
El Ouahdi Zakaria 90' 6.8 -
  • Nauwkeurige passes: 50/58 (86.2%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Succesvolle dribbels: 3/7 (42.9%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/18 (22.2%)
Smets Matte 90' 7.3 -
  • Nauwkeurige passes: 82/94 (87.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Sadick Aliu Mujaid 90' 6.7 -
  • Nauwkeurige passes: 69/75 (92%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/10 (20%)
Kayembe Joris   82' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 54/65 (83.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 4/10 (40%)
Meer statistieken
Sattlberger Nikolas 90' 6.0 -
  • Nauwkeurige passes: 41/52 (78.8%)
  • Schoten op doel: 0/1
  • Succesvolle dribbels: 0/1 (0%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/7 (0%)
Heymans Daan 90' 5.7 -
  • Goals: 1
  • Penalty: 1
  • Nauwkeurige passes: 24/40 (60%)
  • Schoten op doel: 1/1
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/6 (33.3%)
Ito Junya 63' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 21/23 (91.3%)
  • Sleutelpasses: 2
  • Nauwkeurige voorzetten: 1/3 (33.3%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 2/2 (100%)
Karetsas Konstantinos   63' 5.9 -
  • Nauwkeurige passes: 20/25 (80%)
  • Sleutelpasses: 1
  • Succesvolle dribbels: 2/5 (40%)
Sor Yira Collins 63' 6.5 -
  • Nauwkeurige passes: 16/21 (76.2%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Mirisola Robin 82' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Schoten op doel: 1/2
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Bank
Van Crombrugge Hendrik 0'  
Steuckers Jarne 27' 6.3 -
  • Nauwkeurige passes: 7/14 (50%)
  • Succesvolle dribbels: 1/2 (50%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 0/3 (0%)
Medina Yaimar 8' 6.1  
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Nauwkeurige lange ballen: 1/5 (20%)
Bangoura Ibrahima Sory 27' 6.1 -
  • Nauwkeurige passes: 8/14 (57.1%)
  • Succesvolle dribbels: 1/1 (100%)
Bibout Aaron 8' 6.6  
Nkuba Ken 0'  
Adedeji-Sternberg Noah 27' 6.4 -
  • Succesvolle dribbels: 1/3 (33.3%)
Palacios Adrian 0'  
Ndenge Kongolo Josue 0'  
Herbeleef Union SG - KRC Genk

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 13:30 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 16:00 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 18:30 Standard Standard
STVV STVV 19:15 Cercle Brugge Cercle Brugge
