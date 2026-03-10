Standard in buitenlandse handen? Dit kan het gevolg zijn

Standard in buitenlandse handen? Dit kan het gevolg zijn
Foto: © photonews
Standard Luik kampt nog steeds met een onstabiele financiële situatie, maar er zouden zich binnenkort nieuwe investeerders bij de club kunnen melden. Al hoeft dat niet meteen iets zorgelijks te zijn.

Volgens Sacha Tavolieri zet de club uit Luik positieve stappen richting een instap in het kapitaal door nieuwe investeerders. Er zouden momenteel onderhandelingen lopen met een buitenlandse groep, zo klinkt het in de wandelgangen.

Standard in buitenlandse handen?

Wat op tafel ligt, is een gedeeltelijke overname van de aandelen van de club. De transferexpert benadrukt ook dat de huidige directie mogelijk gewoon aan boord blijft. Marc Wilmots zou dus bijvoorbeeld gewoon sportief directeur kunnen blijven.

De voormalige bondscoach van de Rode Duivels werd op 13 mei 2025 aangesteld en sprak toen duidelijke ambities uit. Aan De Rouches om de komende twee weken alvast een stap te zetten in de juiste richting daartoe.

Standard blijft strijden voor Champions' Play-offs

Sportief gezien blijft Standard momenteel nog altijd in de running om de Champions' Play-offs (PO1) te halen. De 0-1-zege van de Rouches tegen Zulte Waregem houdt de droom levend. In de stand staan ze zevende, op één punt van KAA Gent (zesde).

De Buffalo's hebben met nog twee wedstrijden te gaan in de reguliere competitie wel alles in eigen handen. Zij spelen vrijdag tegen Zulte Waregem en nemen het een week later op tegen Dender. De Luikenaars treffen op hun beurt zondag Antwerp en spelen volgend weekend tegen Westerlo.

Standard

