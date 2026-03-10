Maskers vallen af, analisten unisono: hij is de nummer één bij Club Brugge

Club Brugge zal meer dan waarschijnlijk niet als leider aan de Champions' Play-offs beginnen. Toch kan het nog steeds dromen van de titel, want de kloof met leider Union SG is klein en er is geen Europees avontuur meer om punten door te verliezen.

Club Brugge staat momenteel samen met STVV op een tweede plaats, op drie punten van leider Union SG. Doordat die beide ploegen op de laatste speeldag tegen elkaar spelen, zou het nog zomaar kunnen dat de drie teams samen afklokken op 63 punten.

Nicolo Tresoldi maakt enorm veel indruk bij Club Brugge

Blauw-zwart wil er staan in de play-offs en het lijkt daartoe ook steeds meer en meer toe te werken naar een basiselftal. Met daarbij Nicolo Tresoldi in de spits. Hij lijkt Romeo Vermant definitief naar het tweede plan te hebben verwezen.

Voorin loopt het goed bij Club Brugge, zelfs zonder echte targetspits. De goals die Tresoldi de voorbije weken maakte mogen bestempeld worden als echte Vermant-doelpunten, meent ook Filip Joos in 90 Minutes.

Keuze is gemaakt: Tresoldi is de nummer 1 voorin bij Club Brugge voor de play-offs

"Goals waar we tot een maand of drie geleden van zeiden dat het typisch was voor Vermant. Het is jammer voor Vermant vooral, omdat Tresoldi de dingen doet en de goals maakt die eigenlijk de belangrijkste troef waren van Vermant", aldus Joos.

Sam Kerkhofs gaf aan dat er op training een enorm niveauverschil is tussen Tresoldi en Vermant. "Tresoldi is het zo goed beginnen doen dat hij een spits als Vermant gewoon op de bank houdt", beseft ook Tuur Dierckx. De conclusie is duidelijk: er is geen twijfel, Tresoldi is de nummer één voorin in de play-offs.