Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie"

Club Brugge tegen RSC Anderlecht leverde een felbevochten 2-2-gelijkspel op. Bij de thuisploeg leeft het gevoel dat er meer inzat. Ook bij Aleksandar Stankovic.

Blauw-zwart wilde de goede lijn doortrekken in de competitie en zijn vijfde zege op een rij vieren. RSCA mikte dan weer op negen op negen. Uiteindelijk werd het elk een punt in Jan Breydel.

Anderlecht kwam fel voor de dag en schuwde de duels niet. Blauw-zwart had het meeste van de bal en wilde aanvallen, maar Anderlecht verdedigde met man en macht. Dat zag ook Aleksandar Stankovic op de website van Club Brugge.

Club Brugge is niet tevreden met de 2-2

“Het was een moeilijke wedstrijd voor ons", zegt de Serviër. "Van in het begin konden wij Anderlecht wel onder druk zetten, wat nogal wat kansen opleverde, maar desondanks kwamen wij tweemaal op achterstand te staan. Anderlecht puurde uit twee kansen evenveel doelpunten en daar hadden wij natuurlijk niet op gerekend." Waarna hij zijn beklag deed.

"Eigenlijk is het altijd hetzelfde in de Belgische competitie: iedere ploeg wacht ons op met een dubbele gordel van verdedigers om dan te proberen er op de counter uit te geraken, wat Anderlecht twee doelpunten opleverde."

"Ondanks het feit dat we tot tweemaal toe konden terugkeren van een achterstand, zijn we toch niet tevreden met de 2-2, want dat gelijkspel is niet genoeg, zeker niet als je het spelverloop van deze wedstrijd hebt gezien. Eigenlijk kunnen we ons niets verwijten, want we werkten heel hard om deze topper te winnen, maar het zat vandaag echt niet mee."