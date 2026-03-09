Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft

Voor de tiende keer in elf wedstrijden in de Belgische competitie slikte Club Brugge onder Ivan Leko een tegendoelpunten. Ook voor Ivan Leko is dat een probleem.

Tegen Anderlecht slikte Club Brugge twee tegendoelpunten en bleef blauw-zwart op een punt steken tegen paars-wit. In de zeventien wedstrijden waarin Ivan Leko aan het roer stond bij blauw-zwart, kon het slechts twee keer een clean sheet houden.

In de Belgische competitie nu al voor de tiende keer op elf wedstrijden. Als Club straks voor de 20ste keer kampioen wil worden, dan zal het beter moeten beginnen verdedigen, dat beseft ook Ivan Leko.

Leko weet dat Club Brugge beter moet verdedigen

"We slikken te gemakkelijk doelpunten. Ik weet dat we veel risico's nemen, maar ik hou ook van deze manier van voetballen, nl. initiatief nemen, de tegenstander niet over de middenlijn laten komen en veel balbezit."

"En dan is het natuurlijk wel de vraag hoe je die tegenaanvallen moet verdedigen. Het is niet dat ik er mijn slaap voor laat, maar het is wel iets wat we absoluut moeten verbeteren. We moeten beter verdedigen op tegenaanvallen als je op deze manier wil blijven voetballen.

"Ik hou ervan dat mijn ploeg zo speelt tegen Anderlecht, maar we moeten dan ook meer scoren. Ik hou meer van wedstrijden die eindigen in 2-0 dan in 5-3, maar het is al vaker dat laatste geweest. Tegen de play-offs moet dat gewoon beter."