Verguisde Burgess krijgt mooi cadeau na wedstrijd tegen Genk: "Hij bedankte me"

Union SG beging gisteren geen misstap en pakte de drie punten tegen KRC Genk. Christian Burgess liet zich opmerken, in positieve en negatieve zin. Achteraf kreeg hij nog een mooi cadeautje.

Het was Burgess die Union op voorsprong zette. De hoog opgeschoten Brit knikte binnen: 1-0. Na de pauze zorgde Zeneli al snel voor de 2-0. De wedstrijd leek beslist, tot Burgess een stevige strafschopfout beging op Robin Mirisola.

Hij kreeg daar kritiek voor, maar het zou Union uiteindelijk geen punten kosten. Heymans scoorde de penalty, maar het bleef 2-1. Voor Burgess was het zijn 17de doelpunt voor Union. Van zijn vijf laatste JPL-goals kwamen er vier tegen Genk (en één tegen Charleroi).

Burgess krijgt een heel leuke boodschap

"Het is bijna cliché dat ik net in mijn 250e wedstrijd voor Union moest scoren, maar het is heel leuk", vertelde de verdediger achteraf aan DAZN, geciteerd door Sporza.

"Het is raar hoe het soms loopt. Ik heb al enkele keren gescoord tegen Genk", wist hij zelf ook. Burgess stond voor de camera met een brief in de hand. Daar zat een bijzondere betekenis achter, zo bleek.



"Het is een kleine boodschap die ik kreeg van de zoon van de voorzitter", verklapte hij. "Hij is jarig vandaag. Hij feliciteerde me met mijn 250e optreden en bedankte me om met mijn doelpunt zijn verjaardag extra goed te maken. Dat is heel leuk van hem."