Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

De strijd om het laatste ticket voor de Champions' Play-offs blijft razend spannend. KAA Gent staat opnieuw zesde na winst tegen KV Mechelen, maar met nog twee speeldagen te gaan waarschuwt Peter Vandenbempt dat alles nog kan kantelen.

De strijd om de Champions' Play-offs is razendspannend. KAA Gent heeft de zesde plaats opnieuw overgenomen van KRC Genk na de overwinning tegen KV Mechelen, al zijn er nog genoeg kanshebbers.

Met nog twee speeldagen te gaan zouden de Buffalo's het meeste kans moeten maken op PO1, al waarschuwt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Het zou onvergeeflijk zijn mocht Gent dit nog weggeven, maar het is zo onvoorspelbaar." 

Peter Vandenbempt waarschuwt Gent en houdt alle opties open

"Ik wil ook geen demonen opwekken, maar drie jaar geleden gaf Gent het nog weg op de laatste speeldag tegen KV Oostende - dat toen al zeker was van degradatie. Dus ik zou toch maar oppassen."

KV Mechelen heeft nog steeds slechts één zege nodig, maar komt Anderlecht en Club Brugge tegen in de laatste weken. "Wees maar zeker dat heel wat Mechelaars denken: het zal toch niet? Al heeft het zondag een mooie kans om het in eigen huis af te maken."

Lees ook... 🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"
Uiteindelijk zou er ook nog een enorme verrassing kunnen volgen. "Standard en Westerlo speelden echt niet goed, wonnen wel en zijn dus weer in de running. Het zou zomaar kunnen dat Standard met de neus als eerste strompelend over de meet valt", besluit Vandenbempt. Op de laatste speeldag kijken de twee underdogs elkaar in de ogen op Sclessin.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
KAA Gent
Standard

Meer nieuws

🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken" Reactie

🎥 "Tegen Anderlecht en Club opnieuw proeven van play-off 1 ... als we erin raken"

12:10
1
KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

15:15
Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

Jackpot op komst voor Anderlecht? "50 miljoen euro is het absolute minimum"

15:00
Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

Loopt de vierde (?) hond met het laatste bot weg? Genk, Gent en KV Mechelen moeten oppassen

07:40
3
Standard droomt verder en wil iedereen verrassen Interview

Standard droomt verder en wil iedereen verrassen

14:00
Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

Zulte Waregem stelt meteen (voorlopige) opvolger voor Sven Vandenbroeck aan

12:40
1
Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste"

14:20
2
Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat

14:15
2
Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

Rik De Mil onder de indruk van scorende debutant, die al heel wat persoonlijk leed meemaakte

23:30
Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

Marc Degryse haalt nog eens uit naar hervorming competitie: "Deze spanning wordt nooit meer geëvenaard"

08:00
5
"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!" Interview

"Onze kansen om in de top 6 te eindigen? Als we 6 op 6 pakken, dan hebben we 10 kansen op 10!"

11:20
Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

Lommelse doelpuntenmaker ziet ploegmaat waar eersteklassers moeten naar komen kijken

13:15
Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden Analyse

Jérémy Taravel pakt spelersgroep goed aan, maar mag zich met het oog op bekerfinale niet laten verleiden

12:20
Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij

09:55
28
🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

🎥 Domenico Tedesco en Thorsten Fink zorgen voor spektakel in zeer Belgisch getinte wedstrijd

13:00
En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

En de rest zal geschiedenis worden... Het moment dat Eden Hazard kennis maakte met... Nathan De Cat

11:40
2
Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie"

12:00
2
Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

Sven Vandenbroeck reageert op ontslag bij Zulte Waregem

10:45
3
Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog Analyse

Besnik Hasi had hem helemaal afgeschreven: Taravel gaat ermee naar de oorlog

10:30
2
Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

Degradatiezorgen nemen toe bij Cercle Brugge, Pieter Gerkens ziet waar het - weeral - misliep tegen STVV

10:15
1
José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

José Mourinho volledig door het lint: "Hij noemde me 30 keer verrader"

11:00
1
🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

19:15
4
Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes" Reactie

Ivan Leko werd ineens héél enthousiast over speler: "Grote inzet, groot succes... Kleine inzet, klein succes"

09:30
Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

07:00
1
Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

18:00
"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

"Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek

06:30
3
Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

Geschiedenis in de maak! SK Beveren gaat voor huzarenstukje dat nog niemand eerder deed

09:15
Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend

08:20
9
🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij

09:00
2
🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

🎥 Crazy! Gemaskerde fan trekt stekker uit VAR-scherm om penalty te voorkomen

08:40
1
Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

Kopzorgen voor Rik De Mil: KAA Gent slikt ferme domper tegen KV Mechelen

17:01
4
Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt

07:20
5
Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft Reactie

Moet opgelost zijn in de play-offs: Ivan Leko beseft dat Club Brugge een probleem heeft

06:45
6
Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

Sven Vandenbroeck baalt: "Een opeenstapeling van wedstrijden die je niet hoeft te verliezen"

23:00
Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi Reactie

Colin Coosemans moet woorden wikken en wegen over verschil tussen Taravel en Hasi

06:00
🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

🎥 STVV staat opnieuw naast Club Brugge: dit heeft Wouter Vrancken te zeggen na knappe zege

22:45

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 0-0 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 0-1 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 2-2 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 2-1 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 2-2 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 3-1 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-1 Standard Standard
STVV STVV 2-1 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

franchi franchi over Club Brugge heeft goud in handen: "In de zestien is hij de beste" franchi franchi over Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven' Purple Love Purple Love over Stankovic ergert zich na gelijkspel tegen Anderlecht: "Het is altijd hetzelfde in de Belgische competitie" Stigo12 Stigo12 over Bondscoach Rudi Garcia kan niet meer om hem heen: "Aan perfectie grenzend!" en "De Minister van Defensie" franchi franchi over 🎥 Hallucinante beelden uit Schotland: Old Firm loopt compléét uit de hand franchi franchi over Nathan De Cat enkel nog spek voor de bek van absolute top... als Anderlecht een goeie sportief directeur vindt franchi franchi over 🎥 Nooit eerder gezien! 23 (!) rode en 32 (!) gele kaarten in finale in Brazilië: massale vechtpartij Patrick van Mechgelen Patrick van Mechgelen over Hoe verlies je met een xG van 2,5 een match zonder een goal te scoren? OH Leuven kan dat franchi franchi over Anderlecht laat zege liggen in Brugge, maar... wat Jérémy Taravel doet met deze kern is ronduit indrukwekkend FCB vo altijd FCB vo altijd over Sven Vandenbroeck is ontslagen bij Zulte Waregem na vierde verlies op rij Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved