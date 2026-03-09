Krijgen we nog een gigantische verrassing in de Champions' Play-offs? "Het zou zomaar kunnen"

De strijd om het laatste ticket voor de Champions' Play-offs blijft razend spannend. KAA Gent staat opnieuw zesde na winst tegen KV Mechelen, maar met nog twee speeldagen te gaan waarschuwt Peter Vandenbempt dat alles nog kan kantelen.

Met nog twee speeldagen te gaan zouden de Buffalo's het meeste kans moeten maken op PO1, al waarschuwt Peter Vandenbempt bij Sporza. "Het zou onvergeeflijk zijn mocht Gent dit nog weggeven, maar het is zo onvoorspelbaar."

Peter Vandenbempt waarschuwt Gent en houdt alle opties open

"Ik wil ook geen demonen opwekken, maar drie jaar geleden gaf Gent het nog weg op de laatste speeldag tegen KV Oostende - dat toen al zeker was van degradatie. Dus ik zou toch maar oppassen."

KV Mechelen heeft nog steeds slechts één zege nodig, maar komt Anderlecht en Club Brugge tegen in de laatste weken. "Wees maar zeker dat heel wat Mechelaars denken: het zal toch niet? Al heeft het zondag een mooie kans om het in eigen huis af te maken."

Uiteindelijk zou er ook nog een enorme verrassing kunnen volgen. "Standard en Westerlo speelden echt niet goed, wonnen wel en zijn dus weer in de running. Het zou zomaar kunnen dat Standard met de neus als eerste strompelend over de meet valt", besluit Vandenbempt. Op de laatste speeldag kijken de twee underdogs elkaar in de ogen op Sclessin.