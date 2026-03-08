🎥 Was dit wel een strafschop voor KAA Gent? Vanderbiest en De Mil reageren

Aernout Van Lindt
Aernout Van Lindt vanuit Gent
Reageer
Foto: © photonews

KAA Gent won in eigen huis met 3-1 van KV Mechelen. Een omslagpunt in de wedstrijd was de 1-0, die Max Dean vanop de stip tegen de touwen trapte. Maar was het wel een strafschop? De meningen lijken toch wat uiteen te lopen.

KAA Gent kreeg een strafschop voor gevaarlijk spel van Konaté op Hong. De speler van Mechelen kreeg in die fase bovendien ook een gele kaart. Rest de vraag of hij ook de speler van Gent ook effectief raakte en de bal op de stip moest.

"De strafschop? Ik had al eens gezegd dat ik er mij niet meer druk in zou maken", aldus Fred Vanderbiest na de wedstrijd op de persconferentie in de Planet Group Arena over het voor hem heel ongelukkige moment dat de match wel deed kantelen.

'Ongelukkig moment' zorgt voor het verschil in Gent - Mechelen

"Het laatste wat we nodig hebben zijn lange discussies en onnodige discussies. Ik ga het houden op ongelukkig. Geluk dwing je af, beslissingen in je voordeel dwing je ook af. Als speler moet je op dat moment niet de kans geven aan de ref om te fluiten."

Ook Rik De Mil liet zich uit over de zaak: "Als je die beweging maakt en je bent te laat, dan is het strafschop. Het is niet altijd consequent wat nu strafschop is en wat niet. Vanop de bank leek het mij wél contact en strafschop, maar misschien hadden jullie al gedetailleerdere beelden."

Lees ook... Het zal toch niet opnieuw? KV Mechelen is er nog niet: debutant trapt KAA Gent de top-6 binnen

En wat dachten de supporters van de zaak? Ook daar liepen de meningen danig uit elkaar. Voor sommigen was de strafschop te rechtvaardigen, voor anderen was het dan weer veel en veel te goedkoop. Wat denkt u? Geef ons uw mening.

Was dit voor u een strafschop?

25%
75%

Je kan nog stemmen tot 11/03/2026 19:00.

