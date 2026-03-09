KV Kortrijk geeft toe: "Houdini zou trots zijn geweest"

Foto: © photonews
KV Kortrijk kroop zaterdag in Lommel door het oog van de naald. Dankzij een rake knal van Ilan Hurtevent pakte KVK in de extra tijd een cruciaal punt. Met het oog op de play-offs is elk puntje belangrijk. 

Na de pauze was Lommel heer en meester en creëerde talrijke kansen. Kortrijk stond onder druk, maar keeper Marko Ilic hield de schade beperkt. Uiteindelijk was het Ralf Seuntjens die Lommel op voorsprong zette.

KV Kortrijk leek voor de zesde keer op rij buitenshuis niet te scoren, tot Hurtevent als invaller toesloeg. “Dit is een gouden punt", zei Jonckheere. “In onze hoofden is dit een levensbelangrijk gelijkspel. Ook omdat we eindelijk nog eens een punt pakken op verplaatsing", zegt hij in HLN.

De coach was tevreden over zijn slotzet met Boris Lambert als spits. “Zo hadden we meer présence vooraan en konden we de lange bal hanteren. Tegen Beerschot was het trouwens Boris die de beslissende actie maakte. Wij stappen met een tevreden gevoel de bus op.”

Jonckheere prijst de mentaliteit van zijn spelers. “De manier waarop we dit punt hebben gepakt, toont aan dat we karakter hebben. Mooi was het niet, maar achteraf gaan we nog vaak aan deze wedstrijd terugdenken.”


Desondanks blijft hij realistisch. “Onze spelers blijven ontsnappingskunstenaars bij uitstek, Houdini zou trots zijn geweest. Als je het zo vaak doet, kan je het ook geen toeval meer noemen. Maar we gaan niet iedere week zo goed wegkomen.”

