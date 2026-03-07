Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)

Ze blijven vallen als vliegen: nog een Rode Duivel geblesseerd (zonder contact)
Foto: © photonews

Arsenal heeft opnieuw een blessurezorgen, dit keer voor Leandro Trossard. De Belgische aanvaller moest al na 37 minuten het veld verlaten tegen Mansfield. De Rode Duivels blijven maar uitvallen.

Trossard ging zonder contact neer in de helft van Mansfield en liep zichtbaar gefrustreerd van het veld. Piero Hincapie kwam in zijn plaats.

Mikel Arteta had een aanvallende opstelling gekozen met oog op de kwartfinale van de FA Cup, samen met Liverpool. De blessure dwong hem echter tot een vroege wissel.

Tieners Max Dowman en Marli Salmon stonden in de basis, maar de verandering bracht het teamplan enigszins in de war.

Leandro Trossard met opnieuw een blessure

Trossard kampt dit seizoen vaker met blessures en moet opnieuw worden geëvalueerd om de ernst van het probleem vast te stellen.


Als hij de komende Champions League-wedstrijd tegen Leverkusen mist, krijgt Gabriel Martinelli mogelijk een grotere rol op de linkerflank van Arsenal.

FA Cup
FA Cup Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Vriendschappelijke interlands
Vriendschappelijke interlands Nieuws Kalender Download kalender Statistieken Transfers
Arsenal
België
Leandro Trossard

