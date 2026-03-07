"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

Na zijn blessure speelde Kevin De Bruyne vrijdagavond de laatste tien minuten van de wedstrijd tussen Napoli en Torino. De Rode Duivel had al 132 dagen geen officiële wedstrijd meer gespeeld.

Het goede nieuws hing al enkele dagen in de lucht. Kevin De Bruyne, die herstelde van een hamstringblessure, keerde bij Napoli sneller dan verwacht terug in vorm.

Tijdens de persconferentie deze week liet Antonio Conte al weten dat de Rode Duivel er goed voor stond en mogelijk al in de selectie zou zitten voor de wedstrijd van vrijdagavond tegen Torino. Dat bleek inderdaad het geval.

Conte kon zelfs gebruikmaken van de comfortabele voorsprong van twee doelpunten om de 34-jarige aanvallende middenvelder opnieuw minuten te geven, 132 dagen na zijn laatste officiële wedstrijd, toen hij tien minuten voor het einde inviel.

Kevin De Bruyne geniet van zijn comeback bij Napoli

"Het voelt geweldig om terug te zijn", schreef Kevin De Bruyne op zijn sociale media. Hij zag van dichtbij hoe Torino nog de aansluitingstreffer maakte, al had die geen invloed meer op het eindresultaat (2-1). Na de wedstrijd bleef Antonio Conte toch voorzichtig toen hij werd gevraagd naar de terugkeer van De Bruyne (en die van Lukaku, die de laatste vijf minuten speelde).

"Het is onvermijdelijk dat ze hun beste fysieke vorm nog moeten terugvinden. De Bruyne voelde zich bij zijn terugkeer wel al erg goed. Ik heb deze week gemerkt dat hij beschikbaar was en klaar om minuten te maken", verklaarde de Italiaan volgens Sky Sports. In de komende weken zal hij hem geleidelijk meer speeltijd geven.



