Olivier Deschacht en Ruud Vormer blikken terug naar rivaliteit in Club-Anderlecht: "Ik haatte je echt"

Zondag staat de klassieker van het Belgische voetbal op het programma: Club Brugge tegen RSC Anderlecht. Ruud Vormer (37) en Olivier Deschacht (45), samen goed voor veertien landstitels lieten er hun licht over schijnen. Vooral dan over de rivaliteit.

“Als voetballer haatte ik Ruud echt", geeft Deschacht toe in GvA. Over de huidige topper zijn de meningen genuanceerd. "Het leeft niet echt", vindt Vormer.

Deschacht meent dat het veel te maken heeft met de timing. “Het is gewoon geen belangrijke match. Zonder play-offs was dit wél cruciaal geweest. Volgend seizoen zal het hopelijk weer van belang zijn.”

De ex-spelers blikken ook terug op hun intense rivaliteit in het verleden. Deschacht: “No way dat je verloor van Club. Als ik de spelerstunnel instapte, stond ik naast mannen als De Cock, Maertens, Clement en later Vanaken en Ruud. Ik haatte die gasten, vooral jou, Ruud. Vooral jouw corners in de eerste zone, ik werd er zot van.”

Ruud Vormer meent dat het Anderlecht ontbreekt aan mannen zoals Deschacht

Vormer kan erom lachen. “Dat ken ik.” Deschacht vervolgt: “In mijn zeventienjarige carrière heb ik thuis nooit verloren van Club Brugge. Elke match tegen hen bracht dat extra tikkeltje competitieve vuur naar boven.”

Vormer herinnert zich enkele legendarische wedstrijden. “Mijn mooiste titel én mooiste zege tegen Anderlecht? De 4-0 in 2016, nog mooier dan die bekerfinale een jaar eerder.”



Ten slotte haalt Vormer een scherpe analyse over de huidige Anderlecht-selectie aan: “Het probleem van Anderlecht is dat ze vandaag te weinig van dit soort mannetjes hebben", wijzend naar Deschacht.