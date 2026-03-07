Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"

Antwerp-trainer Oosting toont begrip voor zijn tiener: "Zo gefrustreerd als maar kan"
Foto: © photonews

Antwerp kreeg vrijdagavond bij RAAL La Louvière buiten het gelijkspel nog een tegenslag te verwerken: de 17-jarige Xander Dierckx kreeg in de slotfase zijn tweede gele kaart en werd uitgesloten, zijn eerste officiële rode kaart ooit.

Het gebeurde na een foutieve tackle op Majeed Ashimeru, enkele minuten nadat Dierckx al geel had gekregen. Antwerp moest de laatste minuten met tien man volhouden en liet zo kostbare energie liggen.

Dierckx stond dit seizoen acht keer in de basis sinds december en wordt door de club als een belangrijk talent gezien. Zijn eerste uitsluiting betekent automatisch een schorsing voor de volgende wedstrijd tegen Standard zondag.

Antwerp-coach Oosting toont begrip: “Een talentvolle speler als hij is zo gefrustreerd als maar kan. Het zou niet mogen, maar ik kan hem begrijpen.”

Xander Dierckx kreeg zijn eerste rode kaart ooit

Hij betreurt ook de omstandigheden van de wedstrijd: “Ik baal zelf van onze onterecht afgekeurde goal van Kouyaté. Dat was een key moment om deze match – weliswaar onverdiend – nog te winnen.”

Lees ook... Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp
Volgende week zal Antwerp dus puzzelen om het middenveld te versterken, maar Dierckx zal opnieuw beschikbaar zijn voor de uitwedstrijd tegen Leuven in de laatste speeldag van de reguliere competitie.

