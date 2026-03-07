De thuiskiller van Club Brugge: "Dat is mijn woonkamer"

Nicolo Tresoldi, de Duits-Italiaanse spits van Club Brugge, kijkt uit naar de topper tegen RSC Anderlecht in Jan Breydel. De 21-jarige aanvaller beleeft een seizoen waarin hij zijn doelpunten opvallend genoeg uitsluitend op eigen veld scoorde.

Tresoldi deelt in HLN zijn persoonlijke aanpak en mentale voorbereiding in aanloop naar de belangrijke clash, en geeft een inkijk in zijn concurrentiestrijd met Roméo Vermant.

Tresoldi scoort dit seizoen uitsluitend in Jan Breydel. “Ik denk dat het toeval is, want bij Hannover en bij de Duitse U21 zijn mijn goals netjes verspreid.”

De box is Tresoldi zijn woonkamer

De jonge spits legt uit dat hij zich altijd goed probeert in te leven in het speelveld: “Als we uit spelen, wil ik de box echt voelen. De afmetingen, de verhoudingen, wat zich achter het doel bevindt… Je probeert je in te leven in wat er later op het veld zal gebeuren.”

Tresoldi noemt de zestien meter zijn natuurlijke habitat. “De box is mijn woonkamer. Van mijn 27 professionele goals zijn er 26 binnen de zestien meter gescoord. Ik weet waar ik moet staan en beweeg er graag", aldus de aanvaller, die zijn doelgerichtheid koppelt aan een sterke mentale voorbereiding.

Nicolo Tresoldi heeft maar één doel: kampioen worden met Club Brugge

“Ik ben iemand die graag alleen is met zijn gedachten. Tennis heeft me daarbij geholpen: daar sta je alleen op het veld, niemand die je pusht. Het mentale aspect heeft me enorm versterkt voor mijn voetbalcarrière", vertelt Tresoldi.



Voor hem is focus cruciaal, ook in de concurrentiestrijd met Vermant: “Romeo heeft enorm veel kwaliteiten. Bij ons hangt het een beetje af van wie zich het best voelt en wie het vlotst scoort. Uiteindelijk hebben we hetzelfde doel: kampioen worden. Of ik start of niet, dat maakt qua mindset niet uit.”

Tresoldi sluit af met een blik op zijn efficiëntie: “In het verleden heb ik bewezen dat ik soms maar vijf minuten nodig heb om te scoren, soms een kwartier. Ik stap altijd met dezelfde focus het veld op. Soms passeert de trein maar één keer in een wedstrijd en moet je de bal binnentrappen.”