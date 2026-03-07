Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Ondanks een rustige avond speelde Manuel Neuer vrijdag slechts de eerste 45 minuten van de wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Mönchengladbach. Hij bleef geblesseerd binnen na de pauze.

Bayern München heeft vrijdagavond de 25e speeldag van de Bundesliga op de best mogelijke manier geopend, met een rustige overwinning tegen Borussia Mönchengladbach (4-1).

De Duitsers moesten het onder meer stellen zonder Harry Kane, die met een kuitblessure kampt. Toch maakten ze al voor de rust het verschil dankzij doelpunten van Luis Díaz en Konrad Laimer, waarna ze in de tweede helft nog verder uitliepen.

Jamal Musiala maakte de 3-0 vanop de strafschopstip — zijn eerste competitiedoelpunt sinds april — en Nicolas Jackson zorgde voor de 4-0. Pas helemaal op het einde slikte Bayern nog de 4-1.

Vincent Kompany opnieuw zonder Manuel Neuer?

Die tegentreffer werd geïncasseerd door Jonas Urbig, de vervanger van Manuel Neuer, en niet door de Duitse kapitein. Neuer, die de voorbije vier wedstrijden al ontbrak door een blessure, keerde na de rust niet terug tussen de palen, ondanks dat hij in de eerste helft nauwelijks werk had gehad.

Lees ook... Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen
Een nieuwe tegenvaller voor Vincent Kompany. Extra onderzoeken deze week moeten meer duidelijkheid brengen, maar het is mogelijk dat Kompany zijn 39-jarige doelman opnieuw moet missen, vlak voor de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Atalanta Bergamo.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Bor. Mönchengladbach
Vincent Kompany
Manuel Neuer

Meer nieuws

Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

08:00
Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

21:00
Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

Boskamp ziet groot probleem voor KRC Genk maar waarschuwt ook Union-coach David Hubert

11:30
Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

Beerschot-trainer Messoudi ziet nog één probleem bij zijn ploeg richting play-offs

11:15
🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

🎥 Werd Antwerp benadeeld tegen La Louvière? "Het was een geldig doelpunt"

11:00
"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

"Het is geweldig om terug te zijn": Kevin De Bruyne voetbalt opnieuw, dit heeft coach Conte te zeggen

10:30
Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

10:00
Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies

09:30
3
Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog

08:40
1
Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

Met een 9/10 erbij: Sébastien Pocgonoli doet monden openvallen in Frankrijk na glansprestatie tegen PSG

08:20
Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

07:40
🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

07:20
"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

07:00
1
Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

06:30
Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

23:30
1
Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

22:41
"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

23:00
3
Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

22:30
3
📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

21:40
Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

21:54
Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

21:20
Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Interview

Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard

20:40
1
Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

20:20
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

19:40
Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

19:20
16
Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank" Interview

Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank"

18:40
Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

19:00
3
Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

18:20
1
KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

18:00
4
Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

17:40
Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

17:20
1
Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

17:10
5
Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

17:00
1
Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

16:30
3
Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 25
Bayern München Bayern München 4-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Freiburg Freiburg 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 15:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15:30 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 15:30 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 15:30 FC Augsburg FC Augsburg
1. FC Köln 1. FC Köln 18:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FC St. Pauli FC St. Pauli 08/03 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Union Berlin Union Berlin 08/03 Werder Bremen Werder Bremen

Nieuwste reacties

André Coenen André Coenen over "Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo filip.dhose filip.dhose over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Nelvafrel Nelvafrel over La Louvière - Antwerp: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over Johan Boskamp is duidelijk: deze ploeg haalt de Champions' Play-offs nog PhP PhP over Antwerp-coach Joseph Oosting trekt bijzonder pijnlijke conclusie na puntenverlies André Coenen André Coenen over Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit mantoch mantoch over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog Vital Verheyen Vital Verheyen over Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd Frosties Frosties over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht DJAMBO DJAMBO over Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved