Domper voor Vincent Kompany bij Bayern München, ondanks stevige overwinning

Ondanks een rustige avond speelde Manuel Neuer vrijdag slechts de eerste 45 minuten van de wedstrijd tussen Bayern München en Borussia Mönchengladbach. Hij bleef geblesseerd binnen na de pauze.

Bayern München heeft vrijdagavond de 25e speeldag van de Bundesliga op de best mogelijke manier geopend, met een rustige overwinning tegen Borussia Mönchengladbach (4-1).

De Duitsers moesten het onder meer stellen zonder Harry Kane, die met een kuitblessure kampt. Toch maakten ze al voor de rust het verschil dankzij doelpunten van Luis Díaz en Konrad Laimer, waarna ze in de tweede helft nog verder uitliepen.

Jamal Musiala maakte de 3-0 vanop de strafschopstip — zijn eerste competitiedoelpunt sinds april — en Nicolas Jackson zorgde voor de 4-0. Pas helemaal op het einde slikte Bayern nog de 4-1.

Die tegentreffer werd geïncasseerd door Jonas Urbig, de vervanger van Manuel Neuer, en niet door de Duitse kapitein. Neuer, die de voorbije vier wedstrijden al ontbrak door een blessure, keerde na de rust niet terug tussen de palen, ondanks dat hij in de eerste helft nauwelijks werk had gehad.

Een nieuwe tegenvaller voor Vincent Kompany. Extra onderzoeken deze week moeten meer duidelijkheid brengen, maar het is mogelijk dat Kompany zijn 39-jarige doelman opnieuw moet missen, vlak voor de heenwedstrijd van de achtste finales van de Champions League tegen Atalanta Bergamo.