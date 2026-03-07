Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Bayern München blijft indruk maken in de Bundesliga. De ploeg van Vincent Kompany haalde vrijdag stevig uit tegen Borussia Mönchengladbach en zet zo een nieuwe stap richting de landstitel. Na afloop toonde de Belgische coach zich bijzonder tevreden.

Bayern München raast verder in de Bundesliga: Vincent Kompany en zijn troepen konden vrijdagavond met veel overtuiging winnen van Borussia Mönchengladbach. Het werd uiteindelijk 4-1 voor de thuisploeg.

Na afloop presenteerde zich een gelukkige Vincent Kompany op het persmoment. "Ik ben erg tevreden, los van het tegendoelpunt op het einde. Er stonden toen veel jonge spelers op het veld en dan kan het gebeuren dat je even wat organisatie verliest in zo’n fase", vertelde hij.

Kompany ziet sterke prestatie na nieuwe overwinning

Maar op dat ene negatieve puntje na was er weinig om over te klagen voor de Belgische oefenmeester. "Maar over het geheel genomen was het een zeer goede prestatie. De intensiteit zat goed en de jongens die vandaag speelden hebben laten zien waarom we zoveel punten hebben in de Bundesliga."

"Uiteraard weten we wat de spelers die vandaag niet speelden ons kunnen brengen, maar degenen die op het veld stonden hebben hun werk uitstekend gedaan. Zonder hun prestaties doorheen het seizoen zouden we vandaag niet staan waar we nu staan", besluit Kompany.

Lees ook... Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level
Voorlopig heeft de club uit Beieren een voorsprong van maar liefst 14 punten op Borussia Dortmund, al moeten zijn dit weekend nog wel in actie komen. De landstitel mag nu niet meer uit handen worden gegeven.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Bundesliga
Bundesliga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Bayern München
Bor. Mönchengladbach
Vincent Kompany

Meer nieuws

Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

Vanhaezebrouck zegt of Kompany klaar is voor volgend level

21:00
Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

Snel een prijs voor Anderlecht met deze coach? Silvio Proto is duidelijk

07:40
🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

🎥 De verlossing, eindelijk: dit was de vurige sfeer bij de terugkeer van Kevin De Bruyne bij Napoli

07:20
"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

"Dat klopt tot op zekere hoogte" : Rik De Mil reageert op harde vaststelling van een van zijn spelers

07:00
Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

Hubert heeft bijzonder goed nieuws over selectie van Union SG

06:30
Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

23:30
1
Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

Achtste (!) scoreloos gelijkspel helpt La Louvière niet veel verder tegen zeer matig Antwerp

22:41
"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

"Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo

23:00
1
Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht?

22:30
3
📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

📷 'Eén ploeg heel concreet: KAA Gent mikt deze zomer al op de jackpot'

21:40
Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

Dit zijn de uitslagen en doelpuntenmakers van vanavond in de Challenger Pro League

21:54
Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

21:20
Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard Interview

Wie moet Marlon Fossey bij Standard vervangen? Drie opties voor Vincent Euvrard

20:40
Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

Stijn Stijnen legt budget van Patro op tafel en vergelijkt dat met beloftenploegen

20:20
Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

20:00
Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

Vrancken komt met update over mogelijke contractverlenging bij STVV

19:40
Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

19:20
16
Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank" Interview

Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank"

18:40
Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

19:00
3
Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

Genk moet voorbij thuis oppermachtig Union om in top zes te blijven: Nicky Hayen heeft een plan

18:20
KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

KV Mechelen-spits Boersma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is

18:00
4
Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

Romelu Lukaku reageert op bericht van Standard-man: "Onze duels bij de jeugd, dat was top!"

17:40
Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

Hugo Broos coachte honderden spelers, maar één naam bij Anderlecht steekt er nog altijd bovenuit

17:20
Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."

17:10
5
Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

Is er een mentaliteitsprobleem bij AA Gent? Rik De Mil duidt de echte problemen aan

17:00
1
Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

16:30
3
Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

16:00
Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

Vorig jaar nog op training met Isco en Antony, nu op weg naar promotie in België

15:45
Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

06/03
Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

15:30
2
Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

Barcelona toont grote interesse in ex-speler van... Westerlo

14:40
Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

14:45
Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

Groot nieuws over de toekomst van Tuur Dierickx

14:20
Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

Vraagprijs Cercle Brugge doet zelfs Bundesliga-club slikken

14:00
3
Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

Braziliaan krijgt megaschorsing voor opmerkingen richting... vrouwelijke ref

13:30
2
Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

Op naar de snelle redding? "Geen roddels of sluimerende conflicten"

13:15
3

Meer nieuws

Populairste artikels

Bundesliga

 Speeldag 25
Bayern München Bayern München 4-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
Freiburg Freiburg 15:30 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 15:30 VFB Stuttgart VFB Stuttgart
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 15:30 Hamburger SV Hamburger SV
1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim 15:30 1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim
RB Leipzig RB Leipzig 15:30 FC Augsburg FC Augsburg
1. FC Köln 1. FC Köln 18:30 Borussia Dortmund Borussia Dortmund
FC St. Pauli FC St. Pauli 08/03 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Union Berlin Union Berlin 08/03 Werder Bremen Werder Bremen

Nieuwste reacties

Geert66 Geert66 over Is dit een teken aan de wand voor Anderlecht? Potentieel nieuwe sportief directeur naar uitgang geduwd Swakke25 Swakke25 over KV Mechelen-spits Boursma ziet groot verschil met Nederland en legt uit wat zijn nieuwe rol is Jacques1963. Jacques1963. over Is dat de juiste keuze wel, Bornauw die de touwtjes in handen heeft bij Anderlecht? De nonkel ASC MET De nonkel ASC MET over La Louvière - Antwerp: 0-0 Nelvafrel Nelvafrel over "Vriendelijk om uitleg gevraagd": Sven Vermant spreekt klare taal over zoon Romeo filip.dhose filip.dhose over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Joe Joe over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven Fregi Fregi over Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot zimbo zimbo over Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde Bork Bork over Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved