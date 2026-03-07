Bayern München zet opnieuw ferme stap richting landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München blijft indruk maken in de Bundesliga. De ploeg van Vincent Kompany haalde vrijdag stevig uit tegen Borussia Mönchengladbach en zet zo een nieuwe stap richting de landstitel. Na afloop toonde de Belgische coach zich bijzonder tevreden.

Bayern München raast verder in de Bundesliga: Vincent Kompany en zijn troepen konden vrijdagavond met veel overtuiging winnen van Borussia Mönchengladbach. Het werd uiteindelijk 4-1 voor de thuisploeg.

Na afloop presenteerde zich een gelukkige Vincent Kompany op het persmoment. "Ik ben erg tevreden, los van het tegendoelpunt op het einde. Er stonden toen veel jonge spelers op het veld en dan kan het gebeuren dat je even wat organisatie verliest in zo’n fase", vertelde hij.

Kompany ziet sterke prestatie na nieuwe overwinning

Maar op dat ene negatieve puntje na was er weinig om over te klagen voor de Belgische oefenmeester. "Maar over het geheel genomen was het een zeer goede prestatie. De intensiteit zat goed en de jongens die vandaag speelden hebben laten zien waarom we zoveel punten hebben in de Bundesliga."

"Uiteraard weten we wat de spelers die vandaag niet speelden ons kunnen brengen, maar degenen die op het veld stonden hebben hun werk uitstekend gedaan. Zonder hun prestaties doorheen het seizoen zouden we vandaag niet staan waar we nu staan", besluit Kompany.

Voorlopig heeft de club uit Beieren een voorsprong van maar liefst 14 punten op Borussia Dortmund, al moeten zijn dit weekend nog wel in actie komen. De landstitel mag nu niet meer uit handen worden gegeven.