Standard zit weeral met overvolle blessureboeg, slechts één speler keert terug: "Mogelijk op de bank"
Nog niet de verwachte terugkeergolf in de kern van Standard. Alleen Casper Nielsen sluit opnieuw aan voor de verplaatsing naar Zulte Waregem. Voor Matthieu Epolo en Teddy Teuma is het nog wachten tot volgende week om terug te keren in de selectie van Vincent Euvrard.

Meer dan ooit staat Standard met de rug tegen de muur in de strijd om de top 6, met nog drie speeldagen te gaan in de reguliere fase. Vorige week werden de Rouches op een gelijkspel gehouden door La Louvière, waardoor ze de rest van het seizoen 9 op 9 moeten pakken. Dat moet zondag beginnen met een zege op verplaatsing bij Zulte.

Voor die wedstrijd kan Vincent Euvrard nog altijd niet rekenen op de terugkeer van de geblesseerden Steeven Assengue en Marlon Fossey. Voor de 20-jarige lijkt het seizoen mogelijk voorbij, terwijl de medische staf mikt op een terugkeer van de Amerikaanse kapitein bij de start van de play-offs.

Casper Nielsen opnieuw in de selectie, Teuma en Epolo volgende week terugverwacht

Ook andere potentiële basisspelers zitten nog in de lappenmand, onder wie Daan Dierckx, die mogelijk terugkeert voor de match tegen Westerlo. Voor Teddy Teuma en Matthieu Epolo wordt gemikt op een terugkeer in de selectie tegen Antwerp.

Voor de verplaatsing naar Zulte Waregem zou Vincent Euvrard dan weer wel kunnen rekenen op de terugkeer van Casper Nielsen in de kern. "We wachten nog op de laatste bevestigingen, maar hij zou op de bank moeten kunnen plaatsnemen", bevestigde de T1 van de Rouches vrijdag op de persconferentie.

Twijfel is er wel rond Mohamed El Hankouri, die vorige week tegen La Louvière een tik op de kuit kreeg. David Bates, die uit voorzorg begin deze week niet met de groep trainde, is dan weer gewoon beschikbaar.

Marco Ilaimaharitra riskeert twee speeldagen schorsing

Er is ook een vraagteken bij Marco Ilaimaharitra: hij pakte vorige week zijn negende gele kaart van het seizoen en riskeert daardoor twee speeldagen schorsing. Vincent Euvrard houdt daar echter nauwelijks rekening mee: het belangrijkste is de volgende match winnen, daarna komt de rest.

"Hij weet hoe hij met die situatie moet omgaan. Ons doel is om de match te winnen, en dan zien we wel of er nevenschade is. Daar gaan we geen rekening mee houden, de zege is het belangrijkst", verzekerde Vincent Euvrard, die ook bevestigde dat Thomas Henry, die vorige week wat last had, wél beschikbaar is voor de verplaatsing naar het Regenboogstadion.

