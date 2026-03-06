Kevin Van den Kerkhof kent zijn definitieve straf na horrortackle op Tzolis

Kevin Van den Kekhof zal het einde van de reguliere competitie missen na zijn stevige tackle op Christos Tzolis. Zijn uiteindelijke schorsing werd wel nog naar beneden bijgesteld.

Kevin Van den Kerkhof pleegde vorig weekend een ware aanslag op Christos Tzolis. Dat hij rood kreeg was niet verwonderlijk, maar het was wel afwachten welke schorsing hij hiervoor zou krijgen.

Maandag had het parket van de Belgische voetbalbond vier speeldagen effectieve schorsing gevorderd, plus één met uitstel, en een effectieve boete van 4.500 euro. Een te zwaar verdict volgens Charleroi, dat daarom in beroep ging.

Vrijdagmiddag wachtten de Carolo's op de ontknoping van het dossier via het advies van de Disciplinaire Raad voor het Belgische voetbal. Die toonden zich iets milder.

Van den Kerkhof terug voor de start van de play-offs

Le Soir meldt dat de schorsing van Kevin Van den Kerkhof zakt naar vier wedstrijden, waarvan ook één wedstrijd met uitstel. De boete zakt van 4.500 naar 3.500 euro.

Lees ook... Cornelis verrast met uitspraken over Club Brugge én Westerlo: "Als we er niet over praten ..."›

De Algerijnse international mist zo wel de drie laatste wedstrijden van de reguliere competitie, maar is terug inzetbaar op de eerste speeldag van de play-offs.