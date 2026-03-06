Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

Hans Vanaken heeft het afgelopen jaar een indrukwekkend record gevestigd in de Jupiler Pro League. De 33-jarige middenvelder van Club Brugge speelde vrijwel onafgebroken en liet zien waarom hij het hart van het team is. Dat resulteert in ongelooflijke statistieken.

Zijn rust en kalmte op het veld zijn opvallend, ook onder druk. Zelfs in de heetste momenten lijkt Vanaken nooit de verkeerde keuzes te maken met de bal aan de voet. Die mentale scherpte en consistentie maken hem een van de meest bewonderde spelers van de Pro League.

Meeste in heel Europa

Het meest opvallende is zijn enorme speeltijd. Volgens het CIES, het internationale sportonderzoekscentrum, is Vanaken de veldspeler met de meeste minuten gespeeld tussen 25 februari 2025 en 25 februari 2026 in heel Europa.

In totaal speelde hij 5745 minuten, goed voor ongeveer 95 uur of bijna vier dagen onafgebroken. Vanaken evenaart met zijn speeltijd bijna het gecombineerde aantal minuten van Kevin De Bruyne en Romelu Lukaku over de afgelopen twee seizoenen.

Brandon Mechele staat op plaats zeven

Daarmee staat hij boven verdediger Nicolas Otamendi van Benfica en middenvelder Vitinha van Paris SG. Ook zijn maatje van bij Club Brugge staat hoog in de lijst. Brandon Mechele staat zevende en ploegmaat bij de Rode Duivels Nicolas Raskin, staat negende.

Vanaken bevestigt met dit record nogmaals hoe onmisbaar hij is voor Club Brugge. Zijn combinatie van fysieke uithouding, technische kwaliteit en mentale scherpte maakt hem een van de belangrijkste spelers in België én Europa.



