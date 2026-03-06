Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

Anderlecht lijkt opnieuw wat stabiliteit te vinden. Sinds Jérémy Taravel het roer overnam verloor paars-wit niet meer. Toch blijft de zoektocht naar echte constante prestaties een groot aandachtspunt binnen de club.

Anderlecht zit opnieuw in een goede periode. Het voetbal is nog niet altijd zoals het moet zijn, maar de laatste weken volgen de resultaten wel. Sinds de komst van Jérémy Taravel verloor paars-wit niet meer.

De interim-coach levert goed werk, al kunnen de resultaten ook een gevolg zijn van de geestenjacht van Adriano Bertaccini. De Brusselaars moeten nu in ieder geval hopen dat ze deze lijn kunnen verder trekken.

Thorgan Hazard legt uit wat Anderlecht nog mist

Thorgan Hazard weet wat Anderlecht op dit moment mist om opnieuw successen te boeken. "Het antwoord is eenvoudig: continuïteit", vertelde hij in gesprek met het Italiaanse DiMarzio.

"Soms spelen we een uitstekende eerste helft en zakken we daarna weg. Of net omgekeerd. We missen constanter voetbal. Bovendien is er al jaren een komen en gaan van spelers", gaat Hazard verder.



"Nieuwe spelers hebben tijd nodig. Van de ene dag op de andere een echte klik vinden is moeilijk. Eerst moet je elkaar leren kennen om automatismen te ontwikkelen. Met tijd zal het beter gaan", besluit de aanvaller.