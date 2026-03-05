'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

Joel Ordoñez is bezig aan zijn laatste maanden bij Club Brugge. De verdediger staat op de verlanglijst van iedere Europese grootmacht. PSG heeft nu officieel kenbaar gemaakt er heel snel werk te willen van maken.

Joel Ordonez werd ook de voorbije transfermercato's al veelvuldig gepolst, maar Club Brugge wil de centrale verdediger alleen maar laten gaan voor een absoluut recordbedrag. Gehaast zijn de Bruggelingen dan ook niet.

PSG neemt de koppositie voor Joel Ordonez

Toch zal het er komende zomer van komen dat de jonge Zuid-Amerikaan zijn droomtransfer zal maken. Aan interesse is er helemaal geen gebrek. Noem een absolute topploeg van Champions League-niveau en Ordonez staat er wel minstens op de radar.

Club Brugge hield tijdens de voorbije mercato's het been stijf toen onder meer Olympique Marseille en Gatalasaray SK kwamen aankloppen. Maar ook Chelsea FC, Liverpool FC, Atlético Madrid, Bayern München en PSG hebben de interesse al laten blijken.

De gedroomde 50 miljoen euro voor Joel Ordonez?

Zeker PSG wil er echt werk van maken. Nadat eerder in Frankrijk al de nodige geruchten opdoemden dat ze bij de Parijzenaars 50 miljoen euro voor Ordonez op tafel zouden willen leggen, komt dat nu ook in andere media naar boven.



Bolavip komt met bevestiging van de geruchten. Club Brugge zou al een bod van Crystal Palace van veertig miljoen euro hebben geweigerd, dus iedereen weet dat het een absolute jackpotzomer zal worden voor blauw-zwart.