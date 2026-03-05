Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

In het Daknamstadion staat zondagmiddag de grote Wase voetbalderby tussen Sporting Lokeren en SK Beveren op het programma. De wedstrijd belooft een sfeervol spektakel te worden: al 5.000 tickets zijn de deur uit, en de verwachting is dat uiteindelijk zo'n 6.000 supporters aanwezig zullen zijn.

SK Beveren kan twee weken na de promotie naar de hoogste klasse nog steeds voor de titel in de Challenger Pro League gaan. Hoewel titelwinst op Daknam nog niet mogelijk is, staat er veel op het spel en leeft de derby enorm bij de fans van beide clubs.

De ticketverkoop illustreert dat perfect. Voor de populaire tribune 4 waren er woensdag nog 500 plaatsen beschikbaar, terwijl het uitvak met 600 Beverse supporters volledig uitverkocht is. 

Opvallend is de internationale interesse. Voetbalfans uit Engeland, Noorwegen, Frankrijk en Duitsland hebben al hun plannen rond deze wedstrijd georganiseerd. Onder hen zijn zogenaamde ‘groundhoppers’, liefhebbers die zoveel mogelijk verschillende stadions bezoeken om derby’s mee te maken, weet HLN.

Politie haalt alles uit de kast

De politie treedt met volle kracht op om de wedstrijd veilig te laten verlopen. Er worden geüniformeerde en niet-geüniformeerde medewerkers ingezet, ondersteund door federale diensten, een cavalerie-eenheid, twee sproeiwagens en een drone-team.


Volgens korpschef Dirk De Paepe is er uitgebreid overleg geweest met alle betrokken partners om elk scenario in goede banen te leiden. Ook Sporting Lokeren zelf voorziet animatie voor en na de wedstrijd. Zo zullen oud-spelers Mijat Maric en Koen Persoons de aftrap verzorgen.

