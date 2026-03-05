Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

Bij RSC Anderlecht is er onder interim-coach Jérémy Taravel een revival bezig. En dus gingen er al stemmen op om hem tot het einde van het seizoen te laten aanblijven als T1. Dat botst nu echter op een mogelijk groot probleem.

Het ontslag van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht was het begin van een nieuwe rollercoaster. Uiteindelijk zou ook Edward Still snel het zinkende schip verlaten, waarna enkel Jérémy Taravel nog overbleef bij paars-wit als coach.

Taravel maakt indruk, maar zal moeten stoppen als T1 bij Anderlecht

En die nieuwe coach deed het niet slecht, waardoor hier en daar al geopperd werd hem (minstens) tot het einde van het seizoen te laten aanblijven. Doordat Schreuder voorlopig niet vrij is, leek dat ook een logische beslissing.

Maar die beslissing botst nu op nieuwe problemen van praktische aard, ook al deed Taravel het de voorbije weken zeker niet slecht en leek hij klaar om met de Brusselaars te knokken voor een Europees ticket én de Beker van België.

Deadline voor nieuwe coach Anderlecht is 10 april

Het is Het Laatste Nieuws dat de kat de bel wist aan te binden. Anderlecht moet uiterlijk op 10 april een trainer met een UEFA PRO-diploma aanstellen, een diploma dat Taravel niet heeft. Anderlecht zoekt dringend een oplossing, maar die is niet evident.



Met Thorsten Fink, Alfred Schreuder en Maarten Martens probeerden de Brusselaars de voorbije weken een aantal pistes als nieuwe hoofdcoach, maar al die zaken draaiden op een sisser uit. Nu lijkt de noodzaak om een nieuwe T1 te vinden alleen maar groter te worden.